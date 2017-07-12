В среду гонщики преодолели этап в Казахстане от Астаны до Семея протяженностью 849 километров со спецучастком в 484 км. Депре преодолел спецучасток за четыре с половиной часа. Второе место занял китаец Лю Яньгуй (Baicmotor) с отставанием в 6 минут 26 секунд, третьим стал американец Брайс Мензис (Mini, +14.02).

Лучший из россиян Александр Семенов (GAZ) из команды BFCEC SPORT занял 21-е место (+1:42.43), братья Александр и Михаил Коструковы из GAZ RAID SPORT заняли, соответственно, 22-е (+1:45.34) и 23-е (+1:49.14) места.

В генеральной классификации рейда продолжает лидировать французский пилот Peugeot Себастьян Лёб с общим временем 13 часов 43 минуты 50 секунд. Второе место занимает Депре, отстающий от Лёба на 50 минут 16 секунд. Третьим идет Мензис (+1:15:30). Лучший из россиян Александр Коструков занимает 21-е место (+5:26.36).