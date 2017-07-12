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12 июля 2017, 14:55 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Заводская команда «Ауди» появится в Формуле-Е в новом сезоне

В сезоне-2017/18 в чемпионате электромобилей Формула-Е появится заводская команда «Ауди», о чём сообщил автопроизводитель в своём официальном пресс-релизе.

Новая команда будет называться Audi Sport ABT Schaeffler, и в её основу ляжет выступающая в настоящее время в серии команда Team ABT Schaeffler Audi Sport. В итоге «Ауди» станет первым немецким автопроизводителем, имеющим заводское представительство в Формуле-Е. Ранее марка оказывала техническую и финансовую поддержку Team ABT Schaeffler Audi Sport.
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