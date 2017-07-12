Заводская команда «Ауди» появится в Формуле-Е в новом сезоне
В сезоне-2017/18 в чемпионате электромобилей
Формула-Е появится заводская команда «Ауди», о чём сообщил автопроизводитель в своём официальном пресс-релизе.
Новая команда будет называться Audi Sport ABT Schaeffler, и в её основу ляжет выступающая в настоящее время в серии команда Team ABT Schaeffler Audi Sport. В итоге «Ауди» станет первым немецким автопроизводителем, имеющим заводское представительство в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter