Заводская команда «Ауди» появится в Формуле-Е в новом сезоне

Новая команда будет называться Audi Sport ABT Schaeffler, и в её основу ляжет выступающая в настоящее время в серии команда Team ABT Schaeffler Audi Sport. В итоге «Ауди» станет первым немецким автопроизводителем, имеющим заводское представительство в Формуле-Е. Ранее марка оказывала техническую и финансовую поддержку Team ABT Schaeffler Audi Sport.