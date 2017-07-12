REC-2017: испытания на выносливость

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Летний формат и поздний старт, когда половина 4-х часового гоночного марафона попадает на темное время суток — новшество, которое впервые применимо в российском кольцевом автоспорте.

Уникален эндуранс еще и тем, что только здесь возможно увидеть на стартовой решетке одновременно представителей всех классов кольцевых чемпионатов: от быстрых спортпрототипов и гоночных суперкаров GT3 до классических ВАЗ-2105 и новой версии российского спортивного автомобиля ShortCut. По прогнозам организаторов, в этом году на стартовой решетке встретятся около 25 экипажей, в каждом из которых до четырех пилотов.

Особенность гонок на выносливость в том, чтобы показать не только скоростные характеристики автомобиля, но и его надежность. В мировом автоспорте гонки эндуранс, например, «24 часа Ле-Мана», всегда привлекают сильнейших спортсменов. Соревнования такого уровня по праву считаются одними из самых престижных и рейтинговых.

В этом году REC состоится уже в третий раз и популярность его растет с каждым годом. По планам организаторов, российский эндуранс может стать одним из самых массовых состязаний, которое сможет объединить всех профессионалов и любителей автоспорта.

REC 2017 пройдет в один день с Гонкой звезд «За рулем» и пятым этапом SMP FORMULA 4 NEZ Championship, как единый автоспортивный праздник — «Большой гоночный уик-энд».

Игорь Ермилин, глава оргкомитета:

«В этом году техника REC качественно изменилась. Хотя мы этого ожидали только на следующий год. Появилось больше спортивных прототипов, что позволит нам провести качественный зачет и увидеть настоящее сражение в этом классе, как в классических гонках эндуранс. Рост числа спортпрототипов позволяет провести в рамках REC первый чемпионат Москвы в международном классе CN. Что касается иностранных участников, шестичасовая гонка на Нюрбургринге наложилась на нашу дату, и мы их ждем только на второй этап в Казани через четыре недели. Однако, в заявках числится много мощных интересных машин и именитых российских пилотов, что сделает борьбу интересной. Например, команда Capital Racing Team, в составе которой поедет известный российский пилот Алексей Васильев, привозит специально на REC два мощных Mercedes SLS AMG GT3, заявлены три Porsche GT4 и другие интересные машины, как российские ShortCut команды DK Racing».

Когда: 15 июля 2017

Где: Moscow RaceWay

Во сколько: старт REC — 19.00, финиш — в 23.00

Вход свободный!

(6+).