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12 июля 2017, 12:57 | Авто/мото: Автоспорт | Спорт-Экспресс

REC-2017: испытания на выносливость

15 июля на подмосковной трассе Moscow Raceway пройдет многочасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge (REC).

15 июля на подмосковной трассе Moscow Raceway пройдет многочасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge (REC). Увеличить
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Летний формат и поздний старт, когда половина 4-х часового гоночного марафона попадает на темное время суток — новшество, которое впервые применимо в российском кольцевом автоспорте.

Уникален эндуранс еще и тем, что только здесь возможно увидеть на стартовой решетке одновременно представителей всех классов кольцевых чемпионатов: от быстрых спортпрототипов и гоночных суперкаров GT3 до классических ВАЗ-2105 и новой версии российского спортивного автомобиля ShortCut. По прогнозам организаторов, в этом году на стартовой решетке встретятся около 25 экипажей, в каждом из которых до четырех пилотов.

Особенность гонок на выносливость в том, чтобы показать не только скоростные характеристики автомобиля, но и его надежность. В мировом автоспорте гонки эндуранс, например, «24 часа Ле-Мана», всегда привлекают сильнейших спортсменов. Соревнования такого уровня по праву считаются одними из самых престижных и рейтинговых.

В этом году REC состоится уже в третий раз и популярность его растет с каждым годом. По планам организаторов, российский эндуранс может стать одним из самых массовых состязаний, которое сможет объединить всех профессионалов и любителей автоспорта.

REC 2017 пройдет в один день с Гонкой звезд «За рулем» и пятым этапом SMP FORMULA 4 NEZ Championship, как единый автоспортивный праздник — «Большой гоночный уик-энд».

Игорь Ермилин, глава оргкомитета:

«В этом году техника REC качественно изменилась. Хотя мы этого ожидали только на следующий год. Появилось больше спортивных прототипов, что позволит нам провести качественный зачет и увидеть настоящее сражение в этом классе, как в классических гонках эндуранс. Рост числа спортпрототипов позволяет провести в рамках REC первый чемпионат Москвы в международном классе CN. Что касается иностранных участников, шестичасовая гонка на Нюрбургринге наложилась на нашу дату, и мы их ждем только на второй этап в Казани через четыре недели. Однако, в заявках числится много мощных интересных машин и именитых российских пилотов, что сделает борьбу интересной. Например, команда Capital Racing Team, в составе которой поедет известный российский пилот Алексей Васильев, привозит специально на REC два мощных Mercedes SLS AMG GT3, заявлены три Porsche GT4 и другие интересные машины, как российские ShortCut команды DK Racing».

Когда: 15 июля 2017
Где: Moscow RaceWay
Во сколько: старт REC — 19.00, финиш — в 23.00
Вход свободный!

(6+).
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