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12 июля 2017, 12:29 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

ТАСС, 12 июля. Экипаж «КамАЗ-мастер» российского гонщика Дмитрия Сотникова финишировал первым на пятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он показал время 4 часа 32 минуты 17 секунд.

Вторым и третьим стали партнеры Сотникова по команде Антон Шибалов и Эдуард Николаев. Увеличить
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Вторым и третьим стали партнеры Сотникова по команде Антон Шибалов (4 минуты 3 секунды отставания) и Эдуард Николаев (+09.47) соответственно. Еще один представитель команды «КамАЗ-мастер» Айрат Мардеев — 5-й (+26.20).

Протяженность пятого этапа ралли между казахстанскими Астаной и Семеем составила 849,54 км, длина спецучастка — 484,47 км. Шестой этап протяженностью 597,13 км (спецучасток — 387,86 км) пройдет по маршруту от Семея до азербайджанского Урджара 13 июля.

В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.
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