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12 июля 2017, 10:03 | Авто/мото: Автоспорт | PROСПОРТ - Казахстан

Астана встретила участников ралли экспедиции

Национальный Паралимпийский комитет в лице руководства и сотрудников не остался в стороне и своим небольшим составом пришел поддержать всех участников этого грандиозного ралли шествия.

Кайрат Боранбаев приехал поприветствовать всех участников ралли шествия лично.

Отметим, что старт экспедиции был дан в Москве 7 июля, вчера они отметили очередной пункт назначения в столице Казахстана и уже далее продолжат путь в Восточный Казахстан, чтобы далее пересечь границу Китая и завершить долгий путь в китайском Сиане 22 июля 2017 г.
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