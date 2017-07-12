Астана встретила участников ралли экспедиции
Национальный Паралимпийский комитет в лице руководства и сотрудников не остался в стороне и своим небольшим составом пришел поддержать всех участников этого грандиозного ралли шествия.
Кайрат Боранбаев приехал поприветствовать всех участников ралли шествия лично.
Отметим, что старт экспедиции был дан в Москве 7 июля, вчера они отметили очередной пункт назначения в столице Казахстана и уже далее продолжат путь в Восточный Казахстан, чтобы далее пересечь границу Китая и завершить долгий путь в китайском Сиане 22 июля 2017 г.
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