Грузовик Жерара де Роя сломался в центре Астаны на этапе ралли «Шелковый путь»

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Де Рой на 4-м этапе «Шелкового пути"-2017 показал второй результат и идет на втором месте общего зачета грузовиков, уступая лишь чеху Мартину Коломы на Tatra.

Очередной этап «Шелкового пути» прошел по территории Казахстана и состоял из двух спецучастков между Костанаем и Астаной.