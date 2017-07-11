Грузовик Жерара де Роя сломался в центре Астаны на этапе ралли «Шелковый путь»
АСТАНА (Казахстан), 11 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Грузовик двукратного чемпиона «Дакара» голландского гонщика Жерара де Роя, выступающего на Iveco, сломался в центре Астаны на лиазоне в рамках 4-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь».
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Де Рой на 4-м этапе «Шелкового пути"-2017 показал второй результат и идет на втором месте общего зачета грузовиков, уступая лишь чеху Мартину Коломы на Tatra.
Очередной этап «Шелкового пути» прошел по территории Казахстана и состоял из двух спецучастков между Костанаем и Астаной.
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