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11 июля 2017, 17:45 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Грузовик Жерара де Роя сломался в центре Астаны на этапе ралли «Шелковый путь»

АСТАНА (Казахстан), 11 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Грузовик двукратного чемпиона «Дакара» голландского гонщика Жерара де Роя, выступающего на Iveco, сломался в центре Астаны на лиазоне в рамках 4-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь».

Грузовик Жерара де Роя сломался в центре Астаны на этапе ралли Шелковый путь - Фото Увеличить
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Де Рой на 4-м этапе «Шелкового пути"-2017 показал второй результат и идет на втором месте общего зачета грузовиков, уступая лишь чеху Мартину Коломы на Tatra.

Очередной этап «Шелкового пути» прошел по территории Казахстана и состоял из двух спецучастков между Костанаем и Астаной.
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