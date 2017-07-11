Автомобильная капоэйра. Чем дрифт круче Формулы-1

Российская дрифт-серия продолжила свой сезон-2017 четвёртым этапом на «Сочи Автодроме». Мы отправились в российскую «столицу Формулы-1», где позволили себе смелое сравнение спорта, от которого дух не захватывает, а заносит, с королевскими гонками.

Театр одного актёра

Участок «Сочи Автодрома», выделенный под РДС, состоит из двух поворотов для заноса. Главный судья соревнований Федерико Шериффо, работающий в РДС с нынешнего сезона и не бывавший ранее на этой трассе, не сдерживал своего восторга по поводу качества сочинского асфальта, отмечая при этом непредсказуемость сцепления. Соревнования здесь проходят уже второй год, однако к треку пришлось приспосабливаться даже гонщикам, выступавшим здесь в прошлом сезоне на Кубке чемпионов РДС: старт и финиш поменяли местами ради удобства спортсменов и зрителей. Короткая длина трека — оцениваемый участок составил всего 320 метров — позволила болельщикам воочию наблюдать за борьбой в полной мере, а не следить за большинством событий, происходящих по ходу гонки, по экрану, как это происходит в Ф-1.

За порядком на трассе следят маршалы, одетые в яркие оранжевые комбенизоны. «Нереально круто ощущать себя частью этого комитета, чувствовать энергетику проезжающих мимо пилотов, — описывает свою работу маршал Екатерина Медведева. — За каждого из них мы держим кулачки. Я уже работала на кольцевых гонках, но дрифт — это абсолютно другое. Очень красивый спорт».



Если знакомство с дрифтом для вас начинается с данной статьи, как для части зрителей — с июльского посещения «Сочи Автодрома», напомним тезисные моменты этого вида спорта. Работа дрифтеров на трассе начинается с тренировочных заездов. Пилоты узнают нужную траекторию движения и расположение «клиппинг-зон»: начерченных прямоугольников, в которые нужно заехать задними колёсами, находясь в управляемом заносе. Непопадание в эти зоны, поздная постановка машины в дрифт, неправильный угол во время заноса и другие недочёты стоят очков в квалификационных попытках (таковых три) и в парных заездах на выбывание. Чем больше очков набирает спортсмен в квалификации, тем меньше у него вероятность получить в пару сильного соперника. Впрочем, уровень большинства участников достаточно высок, чтобы почти любой заезд даже на стадии топ-32 был настоящей битвой. Так, на этапе в Сочи 16 пилотов получили за лучшую квалификационную попытку больше 95 баллов: крепкий результат, которого, совершая грубые ошибки, не достичь.

Лучший результат в квалификации показал Дамир Идиятулин. За идеальный прокат без единой ошибки можно получить максимум 100 баллов. Идиятулин же набрал 101,3. Сей парадокс объясняется тем, что в дрифте предусмотрены бонусные баллы за эффектное прохождение поворотов, когда автомобиль в заносе касается стены и как бы чертит на ней линию. Сам Идиятулин не ожидал от себя настолько успешного результата, признавшись, что удалось прыгнуть выше головы. Помимо него больше «сотни» (100,1 балла) в итоговом протоколе значилось у Аркадия Цареградцева, ставшего со столь высоким результатом лишь вторым. Тройку призёров квалификации замкнул Евгений Ружейников, не добравший до заветного трёхзначного числа 0,7 очка (99,3 балла).

Самым драматичным моментом первого соревновательного дня стала авария пилота «ФОРВАРД АВТО» Ивана Никулина. Его Nissan S15 SR вошёл в первый поворот на скорости свыше 160 км/ч, ударился в стену сначала задней частью автомобиля, а затем — передней. Риск спортсмена, угодившего в аварию в третьей попытке и уже показавшего ранее хороший результат, коллеги посчитали необоснованным, начав подкалывать добравшегося в паддок на эвакуаторе Никулина. Однако соперничество на трассе не мешает пилотам дружить. Столь теплое общение, даже своеобразное братство конкурирующих спортсменов можно наблюдать ещё разве что в многоборье. Гонщики обсуждают друг с другом собственные и чужие помарки, дают полезные советы и узнают о стиле соперника перед парным заездом, дабы не только показать хороший результат, но и сделать это максимально красиво, устроив шоу для зрителей.



Однако главным образом все ошибки пилотов разбирают судьи на брифингах. Особенно активен в этом всегда ярко и эмоционально разъясняющий недочёты Шериффо, Каждый брифинг итальянца — театральный моноспектакль, сочетающий в себе комедию, драму, пародию и феерию. Неудивительно, что Шериффо пользуется у поклонников серии не меньшей популярностью, чем пилоты, и с радостью идёт на контакт со зрителями. Федерико прекрасно говорит по-английски, потому никакого языкового барьера с другими судьями, а также большинством гонщиков и фанатов РДС у итальянца нет. Дамиру Идиятулину за свою вторую попытку заслуженно досталась от сеньора Шериффо самая внушительная порция похвалы.

Дверь вместо веера

Впечатляющая разница между дрифтом и Формулой-1 — в отношении к зрителям. Последняя на правах королевы автоспорта может себе позволить быть несколько надменной к людям, платящим огромные деньги за вход на трибуну. В РДС же болельщики являются частью спортивной семьи: они имеют доступ в паддок и на автограф-сессию, где могут лично пообщаться с любимым дрифтером. Автографы раздаются в последний соревновательный день, сразу после церемонии представления спортсменов. На четвёртом этапе ярче всех с пришедшими любителями дрифта поздоровался забравшийся на заградительную сетку Никита Шиков. После представления всех участников финала на трассу пригласили зрителей, география которых не ограничивается Сочи.

«Приехала из Ростова поболеть за Аркашу (Аркадия Цареградцева. — Прим. “Чемпионата”), — поделилась впечатлениями от соревнований одна из зрительниц, — до этого была на Drift Battle Series, и по сравнению с ним РДС радует масштабностью».



Традиционным атрибутом любых автомобильных соревнований являются грид-гёрлз, которые не хуже гонщиков привлекают мужскую часть посетителей на автограф-сессию, хоть и не пилотируют автомобили. Грид-гёрл команды «Fresh Auto» Дарья Крайнова и вовсе раньше была уверена, что дрифт — это исключительно вращение машины по окружности, потому с интересом вникала в тонкости нового для себя вида спорта. А вникать было во что, поскольку финальный день соревнований состоял из парных заездов, начавшихся сразу после автограф-сессии и имеющих много нюансов.

Если дуэли пилотов Формулы-1 случаются фрагментарно, ситуационно, то в дрифте на них построен весь финальный раунд состязаний. Каждое противостояние содержит в себе два заезда, в первом из которых лидирует один пилот, во втором — другой. Судьи обращают внимание на постановку машины перед началом дрифта, расстояние между автомобилями (чем оно меньше, тем выше оценивается преследующий гонщик), силу управляемого заноса и чистоту прохождения дистанции. Фигурально выражаясь, второй автомобиль на время заезда должен стать тенью первого.

Первая четвёрка квалифицировавшихся — Дамир Идиятулин, Аркадий Цареградцев, Евгений Ружейников и Илья Фёдоров — начинала со стадии Топ-16 борьбу за титул, для подтверждения участия в которой пилотам нужно было лишь устроить показательный заезд, показав боеспособность автомобиля. Остальным же гонщикам пришлось сразу сражаться с соперниками за выход в следующую стадию. Температура в салонах достигала 60 градусов, и прямо перед началом заезда можно было заметить пилотов, использующих дверь своего автомобиля в качестве веера.

Моя семья

Дамир Идиятулин выбыл из борьбы за победу на стадии Топ-8, разбив машину в противостоянии с Фёдором Воробьёвым. После контакта с «Toyota Altezza» Идиятулина «пятёрку» Фёдора развернуло, а дым из-под покрышек закрыл обзор Дамиру и послужил причиной столкновения. Идиятулин, второй этап подряд выигравший квалификацию, снова не смог добраться даже до полуфинала: в прошлый раз пилоту команды Force-Check Point помешала частично мокрая трасса.

Переживает за Дамира не только его команда, но и персональные болельщики: «К сожалению, не удалось увидеть Идиятулина в финале, — говорит Александр из Санкт-Петербурга, — Болею за него и Евгения Лосева, но один попал в аварию, а другому технические проблемы не позволили принять участие даже в квалификации. А вообще, этап сложился». Идиятулин в итоге получил кубок за победу в квалификации и приз за самый зажигательный дрифт.



Возможно, начало борьбы на стадии Топ-32 сыграло на руку итоговому победителю Георгию Чивчяну из «ФОРВАРД АВТО», в квалификации лишь замкнувшему «двадцатку» и прибавлявшему по ходу уик-энда. Конкуренцию в финале Гоче составлял пилот Toyo Tires x Gorilla Energy Евгений Ружейников, не пустивший в финал другого призёра квалификации Аркадия Цареградцева из команды FailCrew, однако лидер сезона Чивчян всё же оказался сильнее.