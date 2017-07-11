Капитан Astana Motorsports Ардавичус финишировал третьим на этапе ралли-марафона «Шелковый путь» в Астане

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Первым спецучасток, состоящий из 373 километров, среди грузовиков преодолел чешский пилот «Татры» Мартин Коломы, который на 21 секунду опередил голландца Жерара де Роя, выступающего на «Ивеко». Ардавичус, который также выступает на «Ивеко», проиграл победителю этапа минуту и 56 секунд.

В общем зачете грузовиков лидирует Коломы, который на 11 минут и восемь секунд опережает Де Роя и на 14 минут 37 секунд Ардавичуса. В свою очередь, капитан Astana Motorsports проигрывает голландскому пилоту три минуты 29 секунд.