Француз Лёб выиграл 4-й этап ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете внедорожников

Во вторник гонщики преодолели этап в Казахстане Костанай — Астана длиной 908 км. Лёб показал на спецучастке этапа время 3 часа 10 минут 36 секунд. Второе место занял Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии на Mini с отставанием от победителя 22 минуты 3 секунды. Третьим стал француз Эженио Амос (Ford), уступивший экипажу Лёба 28 минут 8 секунд.

Лучшим из российских гонщиков стал Михаил Коструков из команды GAZ raid sport, который прибыл к финишу 17-м (+1 час 12 минут 46 секунд). За ним идут Александр Коструков (GAZ raid sport, +1:25.20) и Александр Семенов (GAZ BFCEC sport, +1:25.59), которые заняли 18-е и 19-е места соответственно.

В общем зачете внедорожников Лёб лидирует с временем 8 часов 56 минут 10 секунд. Второе место занимает его соотечественник и партнер по Peugeot Сириль Депре (+1:07.56), машина которого на 4-м этапе провалилась в озеро, выбраться ему помогал экипаж российского гонщика Дмитрия Сотникова на КАМАЗе. Тройку лидеров замыкает еще один француз Кристиан Лавией на Baicmotor (+1:12.35). Лучший из россиян Александр Семенов идет 15-м (+3:14.10).