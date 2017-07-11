Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30350715/
11 июля 2017, 14:11 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Гонщик Peugeot Депре поблагодарил Сотникова за помощь на 4-м этапе «Шелкового пути»

АСТАНА, 11 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Французский пилот Peugeot Сириль Депре высказал слова благодарности россиянину Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер», оказавшему ему помощь во время аварии на 4-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь».

Четвертый этап «Шелкового пути» прошел по территории Казахстана и состоял из двух спецучастков между Костанаем и Астаной. Во время гонки Депре попал в серьезную аварию, проиграв в итоге победителю этапа Себатьену Лёбу более 50 минут.

«Это был тяжелый старт. Мы остановились, чтобы помочь (Стефану) Петеранселю — у него были серьезные проблемы, он перевернулся. Удостоверились, что с ним все нормально. Нужно было быть очень осторожными, трасса скользкая, и хорошо, что мы финишировали. Мы спускались вниз по склону, машина соскользнула в озеро, и мы увязли всеми четырьмя колесами. Пришлось ждать помощи, искали того, кто поможет вытащить машину. И дождались экипажа номер 303, спасибо им огромное», — сказал Депре журналистам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео