Гонщик Peugeot Депре поблагодарил Сотникова за помощь на 4-м этапе «Шелкового пути»

Четвертый этап «Шелкового пути» прошел по территории Казахстана и состоял из двух спецучастков между Костанаем и Астаной. Во время гонки Депре попал в серьезную аварию, проиграв в итоге победителю этапа Себатьену Лёбу более 50 минут.

«Это был тяжелый старт. Мы остановились, чтобы помочь (Стефану) Петеранселю — у него были серьезные проблемы, он перевернулся. Удостоверились, что с ним все нормально. Нужно было быть очень осторожными, трасса скользкая, и хорошо, что мы финишировали. Мы спускались вниз по склону, машина соскользнула в озеро, и мы увязли всеми четырьмя колесами. Пришлось ждать помощи, искали того, кто поможет вытащить машину. И дождались экипажа номер 303, спасибо им огромное», — сказал Депре журналистам.