Гонщик Peugeot Депре поблагодарил Сотникова за помощь на 4-м этапе «Шелкового пути»
АСТАНА, 11 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Французский пилот Peugeot Сириль Депре высказал слова благодарности россиянину Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер», оказавшему ему помощь во время аварии на 4-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь».
Четвертый этап «Шелкового пути» прошел по территории Казахстана и состоял из двух спецучастков между Костанаем и Астаной. Во время гонки Депре попал в серьезную аварию, проиграв в итоге победителю этапа Себатьену Лёбу более 50 минут.
«Это был тяжелый старт. Мы остановились, чтобы помочь (Стефану) Петеранселю — у него были серьезные проблемы, он перевернулся. Удостоверились, что с ним все нормально. Нужно было быть очень осторожными, трасса скользкая, и хорошо, что мы финишировали. Мы спускались вниз по склону, машина соскользнула в озеро, и мы увязли всеми четырьмя колесами. Пришлось ждать помощи, искали того, кто поможет вытащить машину. И дождались экипажа номер 303, спасибо им огромное», — сказал Депре журналистам.
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