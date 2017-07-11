Лидер «Шелкового пути» Лёб заявил, что не испытал никаких проблем на 4-м этапе гонки

Четвертый этап «Шелкового пути» прошел по территории Казахстана и состоял из двух спецучастков между Костанаем и Астаной. Лёб показал первое время и увеличил свой отрыв в общем зачете от своего партнера по команде Сириля Депре до 1 часа 7 минут и 56 секунд. Депре как и еще один гонщик Peugeot Стефан Петерансель столкнулся на этапе с серьезными проблемами.

«Сегодня был очень хороший этап, вообще никаких проблем. Я старался атаковать. Но потом начался дождь, было очень скользко, машину начало заносить, она ехала боком. Но все сложилось хорошо и без проблем. Как только погода становится такой, вы вместо 150 км/ч едете 60. Особенно было сложно в конце первого сегодняшнего спецучастка», — сказал Лёб журналистам.