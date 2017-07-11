15 июля состоится очередная Гонка звезд «За рулем»

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Немного спортивных событий, которые могут отчитаться о проведении на протяжении почти тридцати лет.

15 июля лучшие спортсмены страны вновь соберутся на трассе, чтобы принять участие в соревновании и побороться за главный переходящий трофей Гонки звезд «За рулем» — «Бронзовую шину».

В историю отечественного автоспорта Гонка звезд «За рулем» вошла в 1978 году, первым победителем стал чемпион СССР по мотокроссу Анатолий Козырчиков. А вот победителем прошлого года — Николай Карамышев — один из успешных российских гонщиков, абсолютный чемпион European Touring Car Cup в классе Super Production в 2014 году.

За многолетнюю историю Гонка звезд «За рулем» меняла место проведения. Им были Москва, подмосковное Раменское, Гусь-Хрустальный. Менялись формат гонки и награды. Неизменным оставалось участие пилота только по приглашению главного редактора журнала «За рулем». Приглашением на престижный турнир журнал отмечает заслуги спортсмена в отечественном автомобильном спорте, тем самым признавав его настоящей «звездой» спорта. Приглашение может прийти и к обладателю многочисленных титулов и трофеев, и к молодому пилоту, подающему надежды и уже заслужившему подиумы.

Уже сейчас можно назвать имена пилотов, подтвердивших свое участие: Николай Карамышев, Алексей Васильев, Андрей Севастьянов, Владимир Черевань, Наталья Гольцова, Татьяна Елисеева, Егор Санин, Анастасия Воронкова и другие.

В 2016 году организаторы впервые опробовали «летний» формат Гонки звезд. До этого времени гонка десятилетия проходила только в зимнее время года на ледовых трассах. Неустойчивая зима в московском регионе не оставила организаторам выбора и гонку «переместили» в летние условия кольцевого трека. Представители различных дисциплин автоспорта впервые встретились на стационарном автодроме.

Однако, несмотря на «кольцевой» летний период в истории Гонки звезд «За рулем», вряд ли гонку можно считать «паркетной», ближе всего по формату Гонка звезд «За рулем» все же к очень популярному в Европе ралли-кроссу, хотя и не в классическом его варианте, нет гравийных, «грязных» участков.

Гонка звезд «За рулем» состоит из нескольких коротких заездов, определяющих, кто из участников выйдет в финал, на одном автомобиле по очереди могут выступать два гонщика. По результатам квалификации участники делятся на две группы, каждая из которых проведет два 15-минутных заезда (7 кругов). Три лучших гонщика каждой группы выйдут в финал, и до победы каждому из них останется три «боевых» заезда по одному кругу. Многочисленные старты — часть уникального формата соревнования.

В борьбе за победу, одинаковая на всех автомобилях дорожная шина нетрадиционной для автоспорта марки Continental. Моно-шина делает борьбу за победу яркой и безопасной, благодаря одинаково высокому уровню сцепления с дорогой на автомобилях как на мокром, так и на сухом асфальте трассы.

Организаторы отмечают и трудности. Игорь Ермилин, организатор Гонки звезд «За рулем»:

«Летний формат соревнования, безусловно, безопасен для нас, организаторов. Трасса не растает от дождя и аномального тепла, как было на Центральном московском ипподроме в 2008 году… Однако, многие приглашенные пилоты заняты в своих основных гоночных сериях. И если зимой у нас участвовали Михаил Алешин и Виталий Петров, то летом они за рубежом. Все гонщики, которые выйдут на старт 15 июля, весьма сильны. Есть представители и старшего поколения спортсменов как Владимир Черевань, и новые совсем молодые как Анастасия Воронкова… Мы еще не уверены в летнем формате соревнования, зимой безусловно проще «собирать звезд» из разных дисциплин автоспорта, они свободны от основного сезона… Но мы уверены в одном — заезды 15 июля будут «жаркими».

(6+).