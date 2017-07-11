Гонщик Шибалов потерял 10 минут из-за прокола колеса на 4-м этапе «Шелкового пути»

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Четвертый этап «Шелкового пути» прошел по территории Казахстана и состоял из двух спецучастков между Костанаем и Астаной. Шибалов показал 6-й результат.

«В России грязь одна, в Казахстане — другая, было очень скользко, а дождь шел практически всю дорогу. Заднеприводные машины вообще практически не ехали. Для грузовиков было тяжело, такая масса просто неуправляемая, остановить невозможно. У нас еще была неудача — прокололи колесо, 10 минут потратили на замену. Вся развязка гонки еще впереди, сейчас главное — не терять много времени. Держаться за лидерами, а дальше все может поменяться», — сказал Шибалов журналистам.

Также пилот рассказал, что оказал помощь экипажу американца Брайса Мензиса. «Вытаскивали Mini, американцы улетели в канаву. Но мы остановились, вытащили и поехали дальше, минуты две потеряли на этом», — отметил Шибалов.