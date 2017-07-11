Гонщик Шибалов потерял 10 минут из-за прокола колеса на 4-м этапе «Шелкового пути»
АСТАНА, 11 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов заявил, что потерял время из-за прокола колеса на 4-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Четвертый этап «Шелкового пути» прошел по территории Казахстана и состоял из двух спецучастков между Костанаем и Астаной. Шибалов показал 6-й результат.
«В России грязь одна, в Казахстане — другая, было очень скользко, а дождь шел практически всю дорогу. Заднеприводные машины вообще практически не ехали. Для грузовиков было тяжело, такая масса просто неуправляемая, остановить невозможно. У нас еще была неудача — прокололи колесо, 10 минут потратили на замену. Вся развязка гонки еще впереди, сейчас главное — не терять много времени. Держаться за лидерами, а дальше все может поменяться», — сказал Шибалов журналистам.
Также пилот рассказал, что оказал помощь экипажу американца Брайса Мензиса. «Вытаскивали Mini, американцы улетели в канаву. Но мы остановились, вытащили и поехали дальше, минуты две потеряли на этом», — отметил Шибалов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter