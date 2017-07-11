Во вторник гонщики преодолели этап в Казахстане от Костаная до Астаны протяженностью почти 909 км. Коломы на Tatra проехал спецучасток этапа за 3 часа 45 минут 50 секунд. Второе место занял голландец Жерар де Рой на Iveco, отстав от Коломы на 21 секунду. Первую тройку замкнул Артур Ардавичус из Казахстана (Iveco) с отставанием 1 минута 56 секунд.

Экипаж Николаева уступил лидеру 8 минут 2 секунды. Следом за Николаевым финишировали еще три экипажа «КАМАЗ-мастер», заняв места с пятого по седьмое: Айрат Мардеев — 5-й (+10 минут 54 секунды), Антон Шибалов — 6-й (+16.17) и Дмитрий Сотников — 7-й (+16.59).

После четырех этапов в общем зачете лидирует Коломы с временем 10 часов 30 минут 57 секунд. Второе место занимает де Рой (+11.08), третье — Ардавичус (+14.37). Лучший из «КАМАЗ-мастер» — Шибалов, который идет на четвертом месте (+18.57).