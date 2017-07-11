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11 июля 2017, 10:57 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«КАМАЗ-мастер» представил видеоотчёт о третьем этапе «Шёлкового пути»

Команда «КАМАЗ-мастер» представила видеоролик, посвящённый третьему этапу Ралли-марафона «Шёлковый путь», на котором в зачёте грузовиков победил Сергей Вязович, второе время показал Мартин Коломы («Татра»), а третьим стал Тон ван Генугтен («Ивеко»).

Команда <span class=error>КАМАЗ</span>-мастер представила видеоролик посвящённый третьему этапу <nobr>Ралли-марафона</nobr> Шёлковый путь на котором в зачёте грузовиков победил Сергей <span class=error>Вязович</span> второе время показал <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Коломы</span> (<span class=error>Татра</span>) а третьим стал Тон ван Генугтен (<span class=error>Ивеко</span>). Увеличить
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Лучшим из «КАМАЗ-мастера» стал Дмитрий Сотников — на четвёртом месте.
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Новости Автоспорта

Участники ралли «Шелковый путь» прибыли в Казахстан

Участники ралли «Шелковый путь» прибыли в Казахстан

Завершился очередной этап трансконтинентального ралли-марафона «Шелковый путь» — гоночный караван финишировал заключительный спецучасток на территории России. Общая протяженность третьего этапа составила 876, 75 километров, из них 329 км пришлись на спецучасток. Экипажи Silk Way Rally — 2017 прибыли в Казахстан, сообщает пресс-служба Президентского клуба «Астана».
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