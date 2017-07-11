«КАМАЗ-мастер» представил видеоотчёт о третьем этапе «Шёлкового пути»
Команда «КАМАЗ-мастер» представила видеоролик, посвящённый третьему этапу
Ралли-марафона «Шёлковый путь», на котором в зачёте грузовиков победил Сергей Вязович, второе время показал Мартин Коломы («Татра»), а третьим стал Тон ван Генугтен («Ивеко»).
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Лучшим из «КАМАЗ-мастера» стал Дмитрий Сотников — на четвёртом месте.
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