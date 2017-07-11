Участники ралли «Шелковый путь» прибыли в Казахстан

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Маршрут «Уфа — Костанай» представил собой скоростные трассы с частыми сменами направления, быстрые и техничные секции среди кустарника и растительности. Трасса требовала максимальной концентрации штурманов на роудбуке — разглядеть верный курс в высокой траве бывало непросто.

Пилот команды Astana Motorsports Артур Ардавичус прокомментировал последний этап гонки на территории России.

«Сегодня все поехали очень быстро. Давление в колесах 4 бара, местами более твердые грунты, местами высокая трава, техничные участки, серии острых поворотов, много бродов и отчетливо заметно, что караван нажал на правую педаль. Не скажу, что мы что-то потеряли, мы просто ехали в безопасном режиме и не отставали от грузовика Жерара Де Роя».

У казахстанской команды также возникла проблема с интеркомом — переговорным устройством в кабине, что привело к частичной потере связи между членами экипажа. Штурман грузового экипажа № 310 Серж Брюнкенс отметил сложности в навигации, возникшие из-за проблем с устройством.

«Артур меня отлично слышал, но я его с перерывами. Ехать было можно, но это не лучший способ слаженной работы во время быстрой езды по бездорожью с частыми бродами. Что касается навигации — сегодня была сложная легенда, но по роудбуку информация была однозначная».

Не обошлось и без технических проблем во время движения. Механик Мишель Хъюсман рассказал о некоторых моментах.

«Омыватель подавал распыление воды не на весь участок лобового стекла, что осложнило видимость, пришлось сбавить скорость. Также, как часто бывает на спецучастке, мы задели о ветки правое зеркало, что также ухудшило обзор заднего видения. Решили все проблемы уже на биваке».

По итогам этапа казахстанский экипаж занял девятое место, в генеральной классификации расположившись на седьмой позиции.

По окончании спецучастка раллийный караван прошел российско-казахстанскую границу и прибыл на бивуак в Костанае. Стоить отметить, что казахстанские спецучастки более протяженные, нежели российские, что требует от гонщиков большей выдержки, внимательности и умения адаптироваться к меняющемуся дорожному покрытию.

Добавим, что на следующем этапе участников «Шелкового пути» ожидает самый длинный маршрут гонки — от Костаная до Астаны. Пилотам предстоит преодолеть 909 километров, и 373 из них составят спецучасток. На первой части этапа пилотов ждет целая россыпь скоростных грунтовых трасс, в то время как вторая секция представляет собой спецучасток по бескрайним степям Казахстана. Бивуак марафона расположится в Астане, куда экипаж «Шелкового пути» прибудет сегодня, 11 июля.