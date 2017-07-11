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11 июля 2017, 10:28 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Экипаж «КАМАЗ-мастер» помог гонщику Петеранселю вернуться на трассу «Шелкового пути»

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Один из экипажей российской команды «КАМАЗ-мастер» помог гонщику Peugeot Стефану Петеранселю вернуться на трассу и продолжить борьбу на четвертом этапе ралли-рейда «Шелковый путь», сообщается на официальном сайте гонки.

Четвертый этап «Шелкового пути» проходит по территории Казахстана от Костаная до Астаны и имеет протяженность в 908 километров со спецучастком в 373 километра.

Петерансель, занимавший после трех этапов второе место в общем зачете внедорожников, налетел на яму, которая была прописана в «дорожной книге» ралли-рейда и перевернулся. Машина получила серьезные повреждения, но проезжавший мимо экипаж «КАМАЗ-мастер» помог Петеранселю с запчастами, благодаря чему француз смог вернуться на трассу и продолжить гонку.

Также сообщается, что аварию на этапе потерпел еще один экипаж Peugeot под руководством Сириля Депре. Гонщик не смог удержать свою машину под дождем и вылетел в овраг. Автомобиль не получил серьезных повреждений.
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