Экипаж «КАМАЗ-мастер» помог гонщику Петеранселю вернуться на трассу «Шелкового пути»
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Один из экипажей российской команды «КАМАЗ-мастер» помог гонщику Peugeot Стефану Петеранселю вернуться на трассу и продолжить борьбу на четвертом этапе ралли-рейда «Шелковый путь», сообщается на официальном сайте гонки.
Четвертый этап «Шелкового пути» проходит по территории Казахстана от Костаная до Астаны и имеет протяженность в 908 километров со спецучастком в 373 километра.
Петерансель, занимавший после трех этапов второе место в общем зачете внедорожников, налетел на яму, которая была прописана в «дорожной книге»
Также сообщается, что аварию на этапе потерпел еще один экипаж Peugeot под руководством Сириля Депре. Гонщик не смог удержать свою машину под дождем и вылетел в овраг. Автомобиль не получил серьезных повреждений.
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