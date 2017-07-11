В IndyCar думают о введении аналога «щита» для защиты головы пилота

Испытания планируется провести в ходе одной из четырёх тестовых сессий, которые будут проведены с июля по сентябрь.



«Если мы будем гоняться с использованием защитного экрана, такого как “щит” в Формуле-1, мы надеемся, что он будет более вертикальным, с меньшим отклонением назад. Сейчас я бы сказал, что это одна из двух систем, которые мы хотим опробовать в одних из этих четырёх тестов.



Мы работаем над потенциальными системами уже более года и особо следим за стандартными предложениями, которые могут работать повсюду», — цитирует Фрая Autosport.



Ранее ФИА опубликовала первое фото механизма для защиты кокпита под названием «щит». Новая система призвана заменить варианты «экран» и «гало», которые рассматривались для повышения безопасности пилота ранее. Первые тесты «щита» проведёт «Феррари» в ходе пятничной практики Гран-при Великобритании.