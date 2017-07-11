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11 июля 2017, 7:52 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Гонщик Ардавичус надеется, что казахская земля поможет ему на «Шелковом пути»

КОСТАНАЙ (Казахстан), 11 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Пилот Iveco Артур Ардавичус перед стартом 4-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года, который пройдет уже по территории Казахстана, выразил надежду, что родная земля поможет ему показать хорошие результаты.

Четвертый этап «Шелкового пути» пройдет по территории Казахстана и будет состоять из двух спецучастков между Костанаем и Астаной. После трех этапов Ардавичус идет на седьмом месте общего зачета грузовиков.

«Нужно быть сегодня в Астане, не совершить ошибок, не остаться нигде на спецучастке. Марафон только начинается, 11 этапов впереди, и самое сложное будет в пустыне в Китае — жара невыносимая, пески. Сейчас рано ставить какие-то задачи перед собой, нужно быть в гонке и каждый день наращивать темп. Думаю, что родная земля нам поможет», — сказал Ардавичус журналистам.
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