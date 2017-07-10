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https://sport.mail.ru/news/autosport/30334738/
10 июля 2017, 9:39 | Авто/мото: Автоспорт | Прессбол

Автоспорт. Раллийный МАЗ добрался до финиша после падения на бок

Второй этап ралли-рейда «Шелковый путь» сложился неудачно для белорусских гонщиков. Экипаж под управлением Сергея Вязовича шел первым большую часть дистанции, но за 6 км до финиша повредил диск сцепления. МАЗ Алексея Вишневского и вовсе лег на бок, когда объезжал застрявший грузовик, рассказали в «МАЗ-СПОРТавто», сообщает коммуникационное агентство АГТ.

Второй этап <nobr>ралли-рейда</nobr> Шелковый путь сложился неудачно для белорусских гонщиков. Экипаж под управлением Сергея <span class=error>Вязовича</span> шел первым большую часть дистанции но за 6 км до финиша повредил диск сцепления. <span class=error>МАЗ</span> Алексея <span class=error>Вишневского</span> и вовсе лег на бок когда объезжал застрявший грузовик рассказали в <span class=error>МАЗ</span>-<span class=error>СПОРТавто</span> сообщает коммуникационное агентство <span class=error>АГТ</span>. Увеличить
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В результате Сергей Вязович закончил этап на 12-м месте с отставанием в 59 минут. Победителем этапа и лидером гонки стал голландец Мартин Ван ден Бринк на Renault, который опережает белорусов в общем зачете на 56 минут. Александр Василевский финишировал 15-м с проигрышем в 84 минуты. В турнирной таблице он находится на 13-м месте, отставая от голландца на 1 час 29 минут. Алексей Вишневский приехал на 18-й позиции, оставив на трассе на 100 минут больше лидера марафона. В общем зачете он идет на сточке ниже. Третий этап станет последним, который пройдет на территории России. Протяженность спецучастка составит солидные 329 км. Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань.

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