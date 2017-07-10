Автоспорт. Раллийный МАЗ добрался до финиша после падения на бок

В результате Сергей Вязович закончил этап на 12-м месте с отставанием в 59 минут. Победителем этапа и лидером гонки стал голландец Мартин Ван ден Бринк на Renault, который опережает белорусов в общем зачете на 56 минут. Александр Василевский финишировал 15-м с проигрышем в 84 минуты. В турнирной таблице он находится на 13-м месте, отставая от голландца на 1 час 29 минут. Алексей Вишневский приехал на 18-й позиции, оставив на трассе на 100 минут больше лидера марафона. В общем зачете он идет на сточке ниже. Третий этап станет последним, который пройдет на территории России. Протяженность спецучастка составит солидные 329 км. Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань.