Автоспорт. Раллийный МАЗ добрался до финиша после падения на бок
Второй этап
ралли-рейда «Шелковый путь» сложился неудачно для белорусских гонщиков. Экипаж под управлением Сергея Вязовича шел первым большую часть дистанции, но за 6 км до финиша повредил диск сцепления. МАЗ Алексея Вишневского и вовсе лег на бок, когда объезжал застрявший грузовик, рассказали в «МАЗ-СПОРТавто», сообщает коммуникационное агентство АГТ.
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Видимо, что-то случилось...
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В результате Сергей Вязович закончил этап на 12-м месте с отставанием в 59 минут. Победителем этапа и лидером гонки стал голландец Мартин Ван ден Бринк на Renault, который опережает белорусов в общем зачете на 56 минут. Александр Василевский финишировал 15-м с проигрышем в 84 минуты. В турнирной таблице он находится на 13-м месте, отставая от голландца на 1 час 29 минут. Алексей Вишневский приехал на 18-й позиции, оставив на трассе на 100 минут больше лидера марафона. В общем зачете он идет на сточке ниже. Третий этап станет последним, который пройдет на территории России. Протяженность спецучастка составит солидные 329 км.
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