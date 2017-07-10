Экипаж Astana Motorsports завершил второй этап ралли «Шелковый путь» на третьем месте

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На трассе второго этапа трансконтинентального марафона Silk Way Rally казахстанские гонщики из Astana Motorsports на протяжении всего испытания держались в первой десятке, и уже под самый конец спецучастка команда вырвалась в тройку лидеров. Экипаж Артура Ардавичуса в своей категории уступил голландцам Мартину ван ден Бринку и Жерару де Рой, которые заняли на этапе первое и второе место соответственно. В генеральном зачете грузовиков команда «Астана» также занимает третью позицию.

Маршрут второго этапа потребовал от гонщиков мастерства пилотажа — между Чебоксарами и Уфой предстояло пройти полторы сотни километров узких техничных трасс. Скоростные отрезки сменялись менее быстрыми секциями, гонщиков ожидали опасные срезки поворотов, а во многих местах в траве — непросматриваемые ямы и кочки. Общая протяженность этапа составила 797,33 километров, 157 из которых пришлись на спецучасток.

«Сегодня было снова скользко, но мы уже немножко адаптировались к грязевым ваннам российского трека. Поиграли с давлением в колесах и решили прибавить. Почему нет? Интересно, что сегодня все пилоты поехали быстро. Участок похож на вчерашний — размыто, разбито, мокро, грязно, но несмотря на это — как плотно все финишировали сегодня. Чувствуется, что караван вкатился, гонщики прочувствовали “землю”. Сегодня была настоящая борьба: тот, кто ошибался терял сразу минуту — две. Сегодня я получил настоящее спортивное удовольствие от гонки. Это был чистейший драйв. Не помню, сколько раз я пользовался сентинелем, чтобы обогнать грузовики, которые не держали наш темп. Но хочу всем ребятам сказать спасибо, все поступали по-джентельменски: понимая, что не могут ехать быстрее, меня пропускали», — прокомментировал этап Ардавичус.

Несмотря на опасные отрезки этапа, казахстанский пилот не раз выходил в дуэльную схватку с чехом Алешом Лопрайсом. Казахстанский и чешский экипажи обгоняли друг друга не один раз, но в итоге у чешского гонщика возникли серьезные проблемы с двигателем, и он сошел с дистанции — экипаж дважды пытался починить машину, но неполадки оказались слишком серьезными.

Штурман «Астаны» Серж Брюнкенс остался доволен сегодняшней навигацией.

«Мы здорово поборолись сегодня с Лопрайсом, очень жаль, что его подвел двигатель. Мы обгоняли друг друга раза четыре, в такие моменты чувствуешь настоящий драйв гонки. На скользком покрытии он шел быстрее, на твердых грунтах мы обгоняли. И конечно не обошлось без срезок, которые нам успешно удавались сегодня. Навигация была довольно сложная, потому что в роудбуке позиция шла за позицией с очень короткими интервалами. Ошибок с моей стороны сегодня не было. Экипаж мною доволен».

В свою очередь механик Мишель Хъюсман на втором этапе гонки остался без работы.

«Я рад, что сегодня команде не пригодилась моя помощь. У нас отцепилась клипса крепления ремня заднего борта и ремень попросту болтался в воздухе. Вот и все проблемы».

По завершению этапа участники марафона проехали по центру Уфы, где на площади Салавата Юлаева, расположенной в самом центре города, болельщики устроили спортсменам торжественную встречу.

Напомним, что Astana Motorsports выступает на марафоне на новой «боевой» машине — грузовике компании IVECO. Пилот экипажа Артур Ардавичус прокомментировал состояние машины.

«Помаленьку привыкаю к грузовику, с каждым разом все точнее чувствую работу масс. Развесовка у нас идеальная, 50 на 50 процентов. На поворотах техника держится отлично. Местами не попадаю с передачами, кулиса очень короткая, но тем не менее, вкатываюсь и показываю результат. В целом чувствую себя очень комфортно за управлением грузовиком IVECO».

Следующий этап «Шелкового пути» пройдет по трассе Уфа-Костанай. Казахстанский экипаж после бивуака в столице Башкирии в 5:45 утра по местному времени и отправится на спецучасток длиной 329 километров. Протяженность этапов растет, и в общей сложности дистанция третьего этапа составит 876 километров. В столицу Казахстана караван прибудет уже 11 июля.