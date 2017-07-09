Чагин: Ралли «Шелковый путь» стимулирует развитие спорта в России
УФА, 9 июля. /ТАСС/. Ралли «Шелковый путь», который могут увидеть тысячи зрителей, стимулирует развитие спорта в России. Такое мнение высказал в Уфе журналистам руководитель проекта Владимир Чагин.
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В воскресенье участники международного ралли прибыли в Башкирию. Перед Уфой их маршруты разошлись: машины сервиса и обеспечения направились в палаточный
«Такие мероприятия развивают массовый и профессиональный спорт», — сказал Чагин. «Болельщики могут увидеть мировые именитые команды. В этом году как никогда интернациональный состав участников, звездный. Вы увидите сильнейшую, мощную, полноприводную технику мира», — отметил он.
Чагин считает, что главным испытанием для спортсменов станет преодоление участков по степям Казахстана и пустыне Гоби, где температура доходит до 50 градусов. «Это проверка на прочность автомобилей и выносливости людей», — заключил руководитель проекта.
«Мне очень нравится этот этап, как тепло нас встречают», — рассказал журналистам голландец Мартин ван ден Бринк из команды Renault, который финишировал первым по итогам второго этапа
Старт международного ралли «Шелковый путь — 2017» состоялся 7 июля на Красной площади в Москве. Финиш запланирован в одной из древних столиц Китая — городе Сиань 22 июля. Общая протяженность гонки составит 9599 километров (длина скоростных участков — 4094 км).
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