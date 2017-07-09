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9 июля 2017, 15:33 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Экипаж голландца ван ден Бринка выиграл второй этап ралли «Шелковый путь»

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Голландец Мартин ван ден Бринк из команды Renault финишировал первым по итогу второго этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Спортсмен показал время — 2 часа 9 минут 45 секунд.

Лучшим из россиян стал экипаж команды КамАЗ-мастер Антона Шибалова занявший четвертое место. Увеличить
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Вторые место занял его соотечественник Жерар де Рой из Iveco, отстав от лидера на на 2,04 минуты. Третьим стал Артур Ардавичус (Iveco) из Казахстана (+3,17).

Лучшим из россиян стал гонщик команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов (+4.57), занявший четвертое место. Партнеры Шибалова по команде Дмитрий Сотников (+4.57) и Айрат Мардеев (+7,13) финишировали пятым и шестым соответственно. Эдуард Николаев (+24.04) показал десятый результат.
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