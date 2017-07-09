Россиянин Маркелов выиграл вторую гонку на этапе «Формулы-2» в Австрии
Российский гонщик Артем Маркелов из команды Russian Time выиграл вторую гонку на 5-м этапе чемпионата «Формулы-2» в Австрии.
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Маркелов победил с результатом 40 минут 32,190 секунды. Вторым стал
В зачете пилотов Маркелов с 99 очками идет 3-м, лидирует представитель Монако Шарль Леклер из команды PREMA Racing (151), который в воскресенье до финиша не добрался.
В зачете команд Russian Time — 3-я (165 баллов), лидирует PREMA Racing (174).
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