Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30329457/
9 июля 2017, 14:06 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Россиянин Маркелов выиграл вторую гонку на этапе «Формулы-2» в Австрии

Российский гонщик Артем Маркелов из команды Russian Time выиграл вторую гонку на 5-м этапе чемпионата «Формулы-2» в Австрии.

Российский гонщик Артем <span class=error>Маркелов</span> из команды Russian <span class=error>Time</span> выиграл вторую гонку на 5-м этапе чемпионата Формулы-2 в Австрии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Маркелов победил с результатом 40 минут 32,190 секунды. Вторым стал тайско-британский пилот Александер Олбон из ART Grand Prix (+1,458 секунды), третьим — британец Оливер Роулэнд из DAMS (+2,055). Еще один пилот Russian Time итальянец Лука Гьотто стал 4-м (+5,840).

В зачете пилотов Маркелов с 99 очками идет 3-м, лидирует представитель Монако Шарль Леклер из команды PREMA Racing (151), который в воскресенье до финиша не добрался.

В зачете команд Russian Time — 3-я (165 баллов), лидирует PREMA Racing (174).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»