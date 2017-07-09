Россиянин Маркелов выиграл вторую гонку на этапе «Формулы-2» в Австрии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Маркелов победил с результатом 40 минут 32,190 секунды. Вторым стал тайско-британский пилот Александер Олбон из ART Grand Prix (+1,458 секунды), третьим — британец Оливер Роулэнд из DAMS (+2,055). Еще один пилот Russian Time итальянец Лука Гьотто стал 4-м (+5,840).

В зачете пилотов Маркелов с 99 очками идет 3-м, лидирует представитель Монако Шарль Леклер из команды PREMA Racing (151), который в воскресенье до финиша не добрался.

В зачете команд Russian Time — 3-я (165 баллов), лидирует PREMA Racing (174).