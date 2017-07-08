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8 июля 2017, 22:49 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

МАЗ под управлением Сергея Вязовича занял 4-е место на прологе «Шелкового пути»

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ под управлением Сергея Вязовича занял четвертое место на прологе «Шелкового пути», сообщили корреспонденту БЕЛТА в команде «МАЗ-СПОРТавто».

Среди белорусов лучше всего выступил лидер команды Сергей <span class=error>Вязович</span>. Его экипаж показал четвертое время — 52 мин. От победителя заезда чеха <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Коломы</span> на Tatra белорусы отстали на 2 мин. 35 сек. Увеличить
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Первому этапу предшествовал ночной переезд из Москвы. Ближе к Чебоксарам гонщиков ожидал спецучасток в 61 км, на котором пришлось проявить водительские навыки по проселочным дорогам и полям. Мокрая трасса и близко расположившиеся к ней зрители создавали дополнительную сложность и опасность.

Среди белорусов лучше всего выступил лидер команды Сергей Вязович. Его экипаж показал четвертое время — 52 мин. От победителя заезда чеха Мартина Коломы на Tatra белорусы отстали на 2 мин. 35 сек. Второе место занял известный гонщик Алеш Лопрайс, третьим стал Тон ван Генугтен из команды Petronas Team De Rooy. Позади белорусов — все четыре камазовских экипажа.

В первую десятку попал и МАЗ Алексея Вишневского, который приехал девятым. Его время — 55 мин. Александр Василевский финишировал 17-м, преодолев спецучасток за 1 час и проиграв чеху 11 минут.

«На трассе было очень скользко и много грязи. Особенно сложно было управлять машиной при торможении. При этом зрители стояли очень близко к трассе, поэтому приходилось заранее сбрасывать скорость», — рассказали в мазовской команде.

Второй этап приведет гонщиков в Уфу. Спецучасток длиной 157 км будет сочетать в себе скоростные трассы и бездорожье с резкими поворотами, скрытыми в траве ямами и кочками.

Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9 599 км, из которых 4 094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».

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Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли «Шелковый путь»

Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли «Шелковый путь»

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Экипаж чешского гонщика Мартина Коломы из команды Tatra Buggyra Racing занял первое место на первом этапе ралли-рейда «Шелковый путь». Спортсмен преодолел спецучасток длиной 61,43 км за 49 минут 43 секунды.
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