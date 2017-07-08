Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли «Шелковый путь»
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Экипаж чешского гонщика Мартина Коломы из команды Tatra Buggyra Racing занял первое место на первом этапе
ралли-рейда «Шелковый путь». Спортсмен преодолел спецучасток длиной 61,43 км за 49 минут 43 секунды.
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Второе место занял его соотечественник Алеш Лопрайс из команды Instaforex Loprais Team (отставание 51 секунда), третьим финишировал голландец Тон ван Генугтен, представляющий Petronas Team De Rooy Iveco (+2.03). Лучшим из россиян стал гонщик «КамАЗа» Антон Шибалов — восьмое место (+5.52), его партнер по команде Эдуард Николаев стал 10-м (+6.28).
Следующий этап протяженностью 157 км пройдет в воскресенье.
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