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8 июля 2017, 17:52 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Австрии, Маркелов — восьмой

Шарль Леклер стал победителем первой гонки Формулы-2 на этапе в Австрии.

Второе место досталось Николасу Латифи, третьим финишировал Антонио Фуоко. Россиянин Артём Маркелов стал восьмым, его партнёр по команде Russian Time Лука Гьотто стал четырнадцатым.

Формула-2. Первая гонка. Австрия.

1. Шарль Леклер (Prema Racing)
2. Николас Латифи (DAMS)
3. Антонио Фуоко (Prema Racing)
4. Оливер Роуленд (DAMS)
5. Александер Албон (ART Grand Prix)
6. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix)
7. Ральф Бошунг (Campos Racing)
8. Артём Маркелов (Russian Time)
9. Джордан Кинг (MP Motorsport)
10. Шон Гелаэл (Pertamina Arden)

14. Лука Гьотто (Russian Time).
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