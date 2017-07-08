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8 июля 2017, 17:42 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Француз Лёб выиграл 1-й этап ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете внедорожников

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт. Французский гонщик Себастьян Лёб стал победителем первого ралли-марафона «Шелковый путь», который проходит по дорогам России, Казахстана и Китая, в зачете внедорожников.

В субботу гонщики преодолели дистанцию в 726,95 км по маршруту Москва — Чебоксары со спецучастком в 61 километр. Лёб (Peugeot) проехал спецучасток за 42 минуты 2 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники и партнеры по Peugeot Стефан Петерансель (+0.29) и Сириль Депре (+2.14).

В первую десятку попали россияне Александр Семенов (BFCEC Sport, +9.53) и Михаил Коструков (GAZ Raid Sport, +11.01).

Второй этап «Шелкового пути» от Чебоксар до Уфы протяженностью в 785,63 км со спецучастком в 157 км пройдет в воскресенье, 9 июля.
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