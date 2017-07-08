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8 июля 2017, 17:42 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Экипаж Коломы возглавил зачет грузовиков после 1-го дня ралли-рейда «Шелковый путь»

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт. Экипаж чеха Мартина Коломы на Tatra показал лучшее время по итогам первого дня ралли-рейда «Шелковый путь"-2017.

Коломы в субботу преодолел спецучасток протяженностью 61,43 км первого этапа ралли из Москвы в Чебоксары с результатом 49 минут 43 секунды. Второе место у еще одного чеха Алеша Лопрайса (Tatra), который проиграл лидеру 51 секунду. На третьем месте голландец Тон ван Генугтен (Iveco, +2 минуты 3 секунды).

Лучшим из четырех экипажей российской команды «КАМАЗ-мастер» на первом спецучастке стал экипаж Антона Шибалова. Он прошел спецучасток за 54 минуты 1 секунду и занимает 8-е место. Эдуард Николаев — 11-й (+6.28), Дмитрий Сотников — 12-й (+7.07), Айрат Мардеев — 14-й (+8.06).

В воскресенье пилотов ждет спецучасток протяженностью 157 километров.
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