Экипаж Коломы возглавил зачет грузовиков после 1-го дня ралли-рейда «Шелковый путь»

Коломы в субботу преодолел спецучасток протяженностью 61,43 км первого этапа ралли из Москвы в Чебоксары с результатом 49 минут 43 секунды. Второе место у еще одного чеха Алеша Лопрайса (Tatra), который проиграл лидеру 51 секунду. На третьем месте голландец Тон ван Генугтен (Iveco, +2 минуты 3 секунды).

Лучшим из четырех экипажей российской команды «КАМАЗ-мастер» на первом спецучастке стал экипаж Антона Шибалова. Он прошел спецучасток за 54 минуты 1 секунду и занимает 8-е место. Эдуард Николаев — 11-й (+6.28), Дмитрий Сотников — 12-й (+7.07), Айрат Мардеев — 14-й (+8.06).

В воскресенье пилотов ждет спецучасток протяженностью 157 километров.