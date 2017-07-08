Лёб заявил, что его машина не была приспособлена для 1-го этапа «Шелкового пути»
ЧЕБОКСАРЫ, 8 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Французский пилот команды Peugeot Себастьян Лёб после победы на первом спецучастке ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года заявил, что его машина была не приспособлена к такому типу трассы, поэтому он старался не рисковать.
Лёб показал лучшее время в категории внедорожников на первом спецучастке в рамках «Шелкового пути"-2017.
«Это было правда сложно, — заявил Лёб журналистам. — Этап был не очень длинным, но очень хитрым и с большим количеством грязи. Было важно сохранять концентрацию, потому что было много мест, где было легко допустить ошибку.
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