Лёб заявил, что его машина не была приспособлена для 1-го этапа «Шелкового пути»

Лёб показал лучшее время в категории внедорожников на первом спецучастке в рамках «Шелкового пути"-2017. Ралли-марафон «Шелковый путь"-2017 стартовал в пятницу на Красной площади в Москве, а в субботу гонщики преодолели первый этап между столицей и Чебоксарами. В регионе практически не прекращаясь идут дожди.

«Это было правда сложно, — заявил Лёб журналистам. — Этап был не очень длинным, но очень хитрым и с большим количеством грязи. Было важно сохранять концентрацию, потому что было много мест, где было легко допустить ошибку. Где-то трасса была широкой, а где-то резко сужалась. В целом, все получилось нормально. Машина вела себя хорошо, но я не уверен, что наша машина приспособлена к такому виду дорог. Мы же ничего не меняли для адаптации именно к такому типу трассы, она адаптирована больше для открытых пространств».