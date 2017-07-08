Мардеев: Первый спецучасток «Шелкового пути» до последнего был под угрозой отмены

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Ралли-марафон «Шелковый путь"-2017 стартовал в пятницу на Красной площади в Москве, а в субботу гонщики преодолели первый этап между столицей и Чебоксарами. В регионе идут практически непрекращающиеся дожди. Мардеев по итогам первого дня показал 14-е время.