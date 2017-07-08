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8 июля 2017, 17:46 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Мардеев: Первый спецучасток «Шелкового пути» до последнего был под угрозой отмены

ЧЕБОКСАРЫ, 8 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Первый спецучасток в рамках ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года до последнего момента был под угрозой отмены из-за погодных условий, но в итоге он получился очень интересным, заявил пилот «КАМАЗ-мастер» и действующий чемпион этой гонки Айрат Мардеев.

<em>ЧЕБОКСАРЫ 8 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Первый <span class=error>спецучасток</span> в рамках <nobr>ралли-марафона</nobr> Шелковый путь 2017 года до последнего момента был под угрозой отмены <nobr>из-за </nobr>погодных условий но в итоге он получился очень интересным заявил пилот <span class=error>КАМАЗ</span>-мастер и действующий чемпион этой гонки <span class=error>Айрат</span> <span class=error>Мардеев</span>. Увеличить
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Ралли-марафон «Шелковый путь"-2017 стартовал в пятницу на Красной площади в Москве, а в субботу гонщики преодолели первый этап между столицей и Чебоксарами. В регионе идут практически непрекращающиеся дожди. Мардеев по итогам первого дня показал 14-е время.

«Гонка началась, все хорошо. До последнего момента думали, что организаторы отменят спецучасток, но решили, что все нормально. Трасса сложная, грязная, очень скользко и узко. Так что мы здесь осторожничали, тем более, стартовали первыми среди грузовиков. Пока искали “зацеп”, сзади подкатили Ван ден Бринк и де Рой, я их пропустил. Но тяжело ехать первым, опять-таки. Очень важно было именно не потерять время. Интересный спецучасток, никаких технических проблем не было», — заявил Мардеев журналистам.
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