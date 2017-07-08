Мардеев: Первый спецучасток «Шелкового пути» до последнего был под угрозой отмены
ЧЕБОКСАРЫ, 8 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Первый спецучасток в рамках ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года до последнего момента был под угрозой отмены из-за погодных условий, но в итоге он получился очень интересным, заявил пилот «КАМАЗ-мастер» и действующий чемпион этой гонки Айрат Мардеев.
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Видимо, что-то случилось...
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«Гонка началась, все хорошо. До последнего момента думали, что организаторы отменят спецучасток, но решили, что все нормально. Трасса сложная, грязная, очень скользко и узко. Так что мы здесь осторожничали, тем более, стартовали первыми среди грузовиков. Пока искали “зацеп”, сзади подкатили Ван ден Бринк и де Рой, я их пропустил. Но тяжело ехать первым,
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