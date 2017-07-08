На Красной площади в Москве стартовал марафон «Шелковый путь»

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Как сообщает пресс-служба Президентского клуба «Астана», казахстанская раллийная команда Astana Motorsports успешно прошла административные и технические проверки, которые состоялись накануне старта в олимпийском комплексе «Лужники». Гоночные команды продемонстрировали комиссии соответствие своих машин техническому регламенту, предоставили необходимую документацию, а также установили устройства навигации в кабины своих автомобилей.

По завершении административных и технических проверок команды отправились на пресс-конференцию, приуроченную к торжественному открытию марафона.

Казахстанская команда выступает в зачете грузовиков под номером 310. Экипаж представляют: пилот — казахстанец Артур Ардавичус, штурман — бельгиец Серж Брюнкенс и механик — голландец Майкл Хьюсман.

Казахстанская команда была приглашена в президиум на пресс-конференции вместе с другими именитыми гонщиками, среди которых присутствовали: Сириль Депре, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Мартин ван ден Бринк, Терухито Сугавара и Сергей Вязович.

В ходе мероприятия казахстанскому пилоту было задано несколько вопросов:

— Артур, вчера Вы ехали на МАНе, сегодня уже не Iveco. Как вам новая техника?

— Я ездил на многих грузовиках и продолжаю пробовать разные концепции и конструкции. Владимир Чагин даже как-то отметил, что мне пора садиться за диссертацию на тему технических средств на ралли-рейдах и марафонах. Я хочу попробовать всю технику, которая едет в нашей категории. Сегодня это крайне прогрессивные грузовики Iveco. Мне всегда хотелось попробовать машину Де Роя. Я прошел тесты в Марокко, техника быстрая, много позволяет. Осталось пройти испытание «Шелковым путем».

— Казахстанская часть маршрута занимает чуть ли не треть марафона, чего ожидать болельщикам «на местах»?

— Это мой седьмой «Шелковый путь», марафон проходит третий раз через Казахстан. Наша страна настолько большая, что можете быть уверены, что спецучастков у нас хватит на 20 сезонов «Шелкового пути», при этом ни один из них не будет повторяться. Участки нас ждут длинные, быстрые и сложные. Особенно это касается этапа Астана — Семей. Спецучасток протяженностью 485 километров. Длиннее только боевой китайский отрезок этапа Дуньхуан — Цзяюйгуань, но ненамного — 489 километров.

Общая протяженность гоночного маршрута «Шелкового пути» составит 9 600 километров, которые поделены на 14 этапов. Марафон финиширует 22 июля в столице тринадцати династий императоров, отправной точке Великого Шелкового пути, городе Сиань.