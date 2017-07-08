На Красной площади в Москве стартовал марафон «Шелковый путь»
Седьмое издание «Шелкового пути» стартовало 7 июля в Москве, на Красной площади, после чего гонщики направились по прописанному маршруту: Россия, Казахстан и Китай. В Астану раллийный караван прибудет 11 июля.
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По завершении административных и технических проверок команды отправились на
Казахстанская команда выступает в зачете грузовиков под номером 310. Экипаж представляют: пилот — казахстанец Артур Ардавичус, штурман — бельгиец Серж Брюнкенс и механик — голландец Майкл Хьюсман.
Казахстанская команда была приглашена в президиум на
В ходе мероприятия казахстанскому пилоту было задано несколько вопросов:
— Артур, вчера Вы ехали на МАНе, сегодня уже не Iveco. Как вам новая техника?
— Я ездил на многих грузовиках и продолжаю пробовать разные концепции и конструкции. Владимир Чагин даже
— Казахстанская часть маршрута занимает чуть ли не треть марафона, чего ожидать болельщикам «на местах»?
— Это мой седьмой «Шелковый путь», марафон проходит третий раз через Казахстан. Наша страна настолько большая, что можете быть уверены, что спецучастков у нас хватит на 20 сезонов «Шелкового пути», при этом ни один из них не будет повторяться. Участки нас ждут длинные, быстрые и сложные. Особенно это касается этапа Астана — Семей. Спецучасток протяженностью 485 километров. Длиннее только боевой китайский отрезок этапа Дуньхуан — Цзяюйгуань, но ненамного — 489 километров.
Общая протяженность гоночного маршрута «Шелкового пути» составит 9 600 километров, которые поделены на 14 этапов. Марафон финиширует 22 июля в столице тринадцати династий императоров, отправной точке Великого Шелкового пути, городе Сиань.
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