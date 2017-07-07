Церемония старта ралли «Шелковый путь» состоялась на Красной площади

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Все автомобили (21 грузовик и 41 внедорожник), участвующие в ралли-рейде, выезжали на подиум, совершая своеобразное дефиле. Появление российских экипажей зрители встречали овацией.

На первый спецучасток гонщики отправятся в субботу рано утром.

В пятницу любой желающий мог сфотографироваться с автомобилями. Особым успехом пользовался «боевой» грузовик российской команды «КамАЗ-мастер», припаркованный рядом с кремлевской стеной. Из желающих сделать фото выстроилась очередь.

«Мы уверены, что нынешний “Шелковый путь” станет самым интересным и захватывающим, — сказал руководитель проекта Владимир Чагин. — Зрителей ждет напряженная борьба лучших гонщиков, а пилотов — настоящее испытание трассой, протяженностью 9700 км».

Финиширует ралли в китайском городе Сиань 22 июля.