Церемония старта ралли «Шелковый путь» состоялась на Красной площади
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония старта седьмого ралли «Шелковый путь» состоялась на Красной площади в Москве.
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Все автомобили (21 грузовик и 41 внедорожник), участвующие в
На первый спецучасток гонщики отправятся в субботу рано утром.
В пятницу любой желающий мог сфотографироваться с автомобилями. Особым успехом пользовался «боевой» грузовик российской команды «КамАЗ-мастер», припаркованный рядом с кремлевской стеной. Из желающих сделать фото выстроилась очередь.
«Мы уверены, что нынешний “Шелковый путь” станет самым интересным и захватывающим, — сказал руководитель проекта Владимир Чагин. — Зрителей ждет напряженная борьба лучших гонщиков, а пилотов — настоящее испытание трассой, протяженностью 9700 км».
Финиширует ралли в китайском городе Сиань 22 июля.
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