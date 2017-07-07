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7 июля 2017, 18:33 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Церемония старта ралли «Шелковый путь» состоялась на Красной площади

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония старта седьмого ралли «Шелковый путь» состоялась на Красной площади в Москве.

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Все автомобили (21 грузовик и 41 внедорожник), участвующие в ралли-рейде, выезжали на подиум, совершая своеобразное дефиле. Появление российских экипажей зрители встречали овацией.

На первый спецучасток гонщики отправятся в субботу рано утром.

В пятницу любой желающий мог сфотографироваться с автомобилями. Особым успехом пользовался «боевой» грузовик российской команды «КамАЗ-мастер», припаркованный рядом с кремлевской стеной. Из желающих сделать фото выстроилась очередь.

«Мы уверены, что нынешний “Шелковый путь” станет самым интересным и захватывающим, — сказал руководитель проекта Владимир Чагин. — Зрителей ждет напряженная борьба лучших гонщиков, а пилотов — настоящее испытание трассой, протяженностью 9700 км».

Финиширует ралли в китайском городе Сиань 22 июля.
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Новости Автоспорта

Де Рой уверен, что Чагин организовал прекрасную гонку в рамках «Шелкового пути"-2017

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Двукратный чемпион ралли-марафона «Дакар» голландский гонщик Жерар де Рой заявил агентству «Р-Спорт», что он ожидает фантастической гонки на ралли-марафоне «Шелковый путь» 2017 года, по мнению пилота, руководитель проекта Владимир Чагин не мог организовать неинтересный маршрут.
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7 июля

Церемония старта ралли "Шелковый путь" состоялась на Красной площади

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