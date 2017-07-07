Де Рой уверен, что Чагин организовал прекрасную гонку в рамках «Шелкового пути"-2017
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Двукратный чемпион ралли-марафона «Дакар» голландский гонщик Жерар де Рой заявил агентству «Р-Спорт», что он ожидает фантастической гонки на ралли-марафоне «Шелковый путь» 2017 года, по мнению пилота, руководитель проекта Владимир Чагин не мог организовать неинтересный маршрут.
«В 2008 году я впервые приехал в Россию, это отличная страна для проведения
В следующем году де Рой примет участие в Africa Eco Race, отказавшись от участия в «Дакаре».
«Дакар» — гонка с мировым именем, плюс очень удачное время проведения, когда нет других соревнований. Но многое поменялось в последнее время, качество гонки, фактор болельщиков. Поэтому я не еду в 2018 году туда. Эти отмены спецучастков, несколько дней дождей в этом году… Когда ты платишь столько денег за участие, то ждешь другого. Я уже не получаю такого удовольствия, мне нужны новые вызовы. Я еще до старта «Шелкового пути» уверен, что этот маршрут будет требовательнее и интереснее, чем на «Дакаре», — подчеркнул де Рой.
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