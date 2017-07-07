Де Рой уверен, что Чагин организовал прекрасную гонку в рамках «Шелкового пути"-2017

Ралли-рейд «Шелковый путь"-2017 торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань, гонщикам предстоит проехать 14 этапов.

«В 2008 году я впервые приехал в Россию, это отличная страна для проведения ралли-рейдов, да и с Владимиром Чагиным у нас установились отличные дружеские отношения. “Шелковый путь” отличается от “Дакара”. Он будет непростым: на протяжении двух недель команда должна работать, как часы, нужна предельная концентрация на протяжении долгого времени. Думаю, что гонка будет фантастической, и что Владимир (Чагин) организовал интереснейший маршрут. Он знает, что нужно гонщикам, потому что эта гонка — его воплощенная мечта», — заявил де Рой.

В следующем году де Рой примет участие в Africa Eco Race, отказавшись от участия в «Дакаре».

«Дакар» — гонка с мировым именем, плюс очень удачное время проведения, когда нет других соревнований. Но многое поменялось в последнее время, качество гонки, фактор болельщиков. Поэтому я не еду в 2018 году туда. Эти отмены спецучастков, несколько дней дождей в этом году… Когда ты платишь столько денег за участие, то ждешь другого. Я уже не получаю такого удовольствия, мне нужны новые вызовы. Я еще до старта «Шелкового пути» уверен, что этот маршрут будет требовательнее и интереснее, чем на «Дакаре», — подчеркнул де Рой.