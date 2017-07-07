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7 июля 2017, 11:52 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» с участием МАЗов стартует с Красной площади в Москве

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» с участием МАЗов стартует сегодня с Красной площади в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт одной из самых протяженных и сложных автогонок будет дан в 17.00. Участники из Москвы проедут первый этап до <span class=error>Чебоксар</span>. Гонка пройдет через 15 городов России по степям Казахстана а финиширует 22 июля в китайском <span class=error>Сиане</span>. Увеличить
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Старт одной из самых протяженных и сложных автогонок будет дан в 17.00. Участники из Москвы проедут первый этап до Чебоксар. Гонка пройдет через 15 городов России, по степям Казахстана, а финиширует 22 июля в китайском Сиане.

Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» планируют бороться за самые высокие места. Лидер команды Сергей Вязович отправится в путь вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Во второй экипаж вошли опытный пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. Третий грузовик поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Одновременно с борьбой за высокие места в зачете грузовиков пилоты протестируют белорусскую автотехнику в экстремальных условиях. Гоночные грузовики МАЗ сейчас на 85% состоят из серийных комплектующих, которые используют при производстве грузовиков Минского автозавода. Многие составные части спорткара МАЗ-5309RR изготовлены в Беларуси. В автомобилях используют серийную кабину МАЗ. От родного завода им также достались рама и надстройка кузова, в том числе каркас безопасности и панели. В Беларуси также делают кронштейны, систему охлаждения двигателя и надувочного воздуха, равно как и многие другие комплектующие грузовиков.

«Команда “МАЗ-СПОРТавто” старается использовать в автомобиле серийные комплектующие, чтобы протестировать их в экстремальных условиях и тем самым повысить качественные характеристики автотехники МАЗ. Конечно, для гонки требуется более мощный мотор, спортивная подвеска и специальные амортизаторы, но большинство деталей взяты с производства. Мы на своем опыте доказываем, что белорусские грузовики маневренны, выносливы и неприхотливы», — отметил руководитель белорусской команды Сергей Вязович.

Протяженность всего маршрута ралли-рейда, состоящего из 14 этапов, составит 9608 км, из которых 4089 км придется на спецучастки. Гонщиков ожидают бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны.

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Четыре «КамАЗа» возьмут старт в ралли «Шелковый путь» на Красной площади

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международный ралли-рейд «Шелковый путь» стартует в пятницу на Красной площади российской столицы. В течение двух недель участники ралли преодолеют около 10 тысяч километров по территории трех стран и финишируют в китайском Сиане.
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