Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» с участием МАЗов стартует с Красной площади в Москве

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Старт одной из самых протяженных и сложных автогонок будет дан в 17.00. Участники из Москвы проедут первый этап до Чебоксар. Гонка пройдет через 15 городов России, по степям Казахстана, а финиширует 22 июля в китайском Сиане.

Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» планируют бороться за самые высокие места. Лидер команды Сергей Вязович отправится в путь вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Во второй экипаж вошли опытный пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. Третий грузовик поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Одновременно с борьбой за высокие места в зачете грузовиков пилоты протестируют белорусскую автотехнику в экстремальных условиях. Гоночные грузовики МАЗ сейчас на 85% состоят из серийных комплектующих, которые используют при производстве грузовиков Минского автозавода. Многие составные части спорткара МАЗ-5309RR изготовлены в Беларуси. В автомобилях используют серийную кабину МАЗ. От родного завода им также достались рама и надстройка кузова, в том числе каркас безопасности и панели. В Беларуси также делают кронштейны, систему охлаждения двигателя и надувочного воздуха, равно как и многие другие комплектующие грузовиков.

«Команда “МАЗ-СПОРТавто” старается использовать в автомобиле серийные комплектующие, чтобы протестировать их в экстремальных условиях и тем самым повысить качественные характеристики автотехники МАЗ. Конечно, для гонки требуется более мощный мотор, спортивная подвеска и специальные амортизаторы, но большинство деталей взяты с производства. Мы на своем опыте доказываем, что белорусские грузовики маневренны, выносливы и неприхотливы», — отметил руководитель белорусской команды Сергей Вязович.