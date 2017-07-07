Четыре «КамАЗа» возьмут старт в ралли «Шелковый путь» на Красной площади

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В нынешнем ралли примут участие 90 спортивных экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата.

Маршрут «Шелкового пути — 2017» пройдет через Чебоксары и Уфу в Казахстан, где трасса пройдет через Кустанай, Астану и Семипалатинск. 14 июля участники ралли через хребты Тянь-Шаня въедут на территорию Китая, где трасса пройдет на восток — через дюны пустыни Алашань. Финиш запланирован на 22 июля в городе Сиань, который в течение 13 династий считался столицей Китая. Сиань в течение многих веков считался местом назначения торговых караванов, шедших по Великому шелковому пути.

Общая длина трассы в нынешнем году составит 9599 км, из которых 4094 км — спецучастки. Во время ралли-рейда запланирован один выходной день — 16 июля в Урумчи.

Четыре «КамАЗа» готовы к старту

Главным фаворитом на победу в классе грузовиков вновь станет команда «КамАЗ-Мастер», которая будет представлена четырьмя экипажами — Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова. Сотников поедет на абсолютно новой машине, соответствующей новому регламенту «Дакара». Ее основная особенность — рядный шестицилиндровый двигатель объемом 13 литров, «Шелковый путь» станет первой настоящей проверкой для нового автомобиля, который уже в январе на южноамериканском ралли станет «боевым».

Пропустит гонку один из главных пилотов команды Андрей Каргинов, который восстанавливается после травмы.

В соперниках у «КамАЗов» — признанные мастера ралли- рейдов Герард де Рой из Нидерландов на «Ивеко», чех Алеш Лопраис на «Татре», а также белорусская команда «МАЗ-СПОРТ» и еще один пилот из Нидерландов Мартен ван ден Бринк, выступающий на «Рено». В классе внедорожников выступят такие звезды, как французы Сириль Депре, Стефан Петерансель и Себастьян Лёб на «Пежо», а также ставший третьим на прошлогоднем «Шелковом пути» россиянин Владимир Васильев на «Мини».

Ралли «Шелковый путь» впервые состоялось в 2009 году — маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту — до Сочи и Геленджика, а в 2013 году — от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли «Шелковый путь» не проводилось, а в прошлом году трасса была проложена между столицами России и Китая.