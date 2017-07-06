Чагин: Участие в ралли «Шелковый путь» примет женский экипаж
МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женский экипаж в составе Марии Опариной и Таисии Штаннвой примет участие в ралли «Шелковый путь». Об этом журналистам сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.
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Российские экипажи на старте «Шелкового пути» будут представлены Виктором Хорошавцевым из ASPEC Motorsport, братьями Коструковыми из «ГАЗ рейд спорт», женским экипажем в составе Опариной и Штаневой и другими спортсменами.
«Особый интерес вызывает участие женского экипажа в
Ралли «Шелковый путь» пройдет по территории России, Казахстана и Китая. Стартует марафон на Красной площади 7 июля, а финиширует в китайском городе Сиань 22 июля.
«Состав участников
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