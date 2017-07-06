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6 июля 2017, 18:15 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Чагин: Участие в ралли «Шелковый путь» примет женский экипаж

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женский экипаж в составе Марии Опариной и Таисии Штаннвой примет участие в ралли «Шелковый путь». Об этом журналистам сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.

Ралли Шелковый путь пройдет по территории России Казахстана и Китая. Увеличить
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Российские экипажи на старте «Шелкового пути» будут представлены Виктором Хорошавцевым из ASPEC Motorsport, братьями Коструковыми из «ГАЗ рейд спорт», женским экипажем в составе Опариной и Штаневой и другими спортсменами.

«Особый интерес вызывает участие женского экипажа в ралли-рейде. В этом году будет чисто женский экипаж. Уверен, что если девчонки остановятся, то ни один мужской экипаж мимо не проедет. Поможет добраться до финиша», — отметил Чагин.

Ралли «Шелковый путь» пройдет по территории России, Казахстана и Китая. Стартует марафон на Красной площади 7 июля, а финиширует в китайском городе Сиань 22 июля.

«Состав участников по-настоящему звездный, а категория грузовиков вызывает повышенный интерес у зрителей. Мы сделали все, чтобы маршрут стал интереснее и разнообразнее, — сказал Чагин. — 76% маршрута — это новые гоночные километры (относительно прошлого года), протяженность трассы — 9700 км. В составе участников представители 35 стран мира, в гонке заявлено более 400 машин».
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