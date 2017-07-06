Новый рекорд на экваторе сезона

На 4-й этап российской серии кольцевых гонок, который прошел 1 и 2 июля на живописной и коварной трассе Kazan Ring (Canyon), собрал 89 заявок в пяти классах — это наивысший показатель в современной истории главных автомобильных соревнований страны. Участники боролись за очки чемпионата и Кубка России до последних метров дистанции, играли в шинную лотерею, а болельщики, не обращая внимания на погоду, с замиранием сердца следили за ходом заезда — а затем приняли участие в лотерее для зрителей, где призом в очередной раз стал хэтчбек LADA Kalina Drive Active от LADA Sport ROSNEFT.

НОВАЯ ПЛАНКА

Нынешний сезон в целом демонстрирует небывалый подъем — бренд СМП РСКГ заслужил признание и участников, и партнеров, и, конечно же, зрителей. С самого открытия в Чеченской Республике была задана новая планка, и к экватору семиэтапной серии популярность продолжала расти, достигну апогея в Республике Татарстан.

Пресс-конференция накануне этапа продемонстрировала, что у журналистов есть искренний интерес к кольцевым гонкам: пилоты Российской серии, руководитель СМП РСКГ Олег Петриков и директор автодрома Kazan Ring отвечали на самые разные вопросы о том, чего ждать жителям и гостям Казани в ближайший гоночный уик-энд.

И в субботу, и в воскресенье прошли по пять гонок — и результаты каждой не взялся бы предсказать ни один оракул. На расстановку сил повлияли и весовые гандикапы, из-за которых лидеры приехали на Kazan Ring на утяжеленных автомобилях, и распределение мест по результатам квалификаций, и изменчивая погода, и, конечно, доля везения.

ПОЛЕТ В ГРАВИЙ

В самый популярный класс Национальный заявки подали 32 пилота. Давно пилоты на Калинах не были столь успешны в борьбе с иномарками — в субботу Андрей Петухов на LADA Kalina завоевал серебро, в воскресенье выиграл напряженную гонку — и стал лучшим пилотом этапа. Второе место по итогам уик-энда занял Роман Агошков (Kia Rio, AKHMAT Racing) — и этот результат стал следствием не только мастерства и устремленности тольяттинца, который выиграл в субботу и приехал десятым в воскресенье, но и отчасти веления Фортуны. Если бы не драматичная авария Василия Кораблева (LADA Kalina, команда Парус), которая выбила казанца из лидирующей группы во второй гонке, серебро по итогам двух дней также мог бы взять пилот на Ладе. Зато поклонники отечественной марки могут порадоваться третьему месту Егора Санина (LADA Kalina, LADA Sport ROSNEFT): сумма очков за пятое и третье место принесла ему заслуженную бронзу.

Самый престижный и быстрый зачет Туринг также порадовал фанатов Лады: третье место Владимира Шешенина в субботней гонке и победа в воскресенье принесла пилоту LADA Sport ROSNEFT итоговую победу. Успеху пилота на 350-сильном седане LADA Vesta способствовала прозорливость команды, которая обеспечила его сликами на старте второго заезда — те, кто рассчитывал на ливень и выехал в воскресную гонку на дождевых шинах, откатились далеко назад. В число везунчиков попал и Клим Гаврилов (SEAT Leon, LUKOIL Racing+): к очкам за шестое место в первом заезде добавились баллы за третье в воскресной гонке — и молодой пилот стал вторым по итогам уик-энда. В числе самых результативных пилотов 4 этапа СМП РСКГ остается и Дмитрий Брагин: третье место в субботу, проигранная шинная рулетка в воскресенье — и все равно из Казани он уезжает с тем же количеством очков, что и Клим Гаврилов. Более того, Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) набрал столько же баллов за победу в субботу. И даже нулевой результат на следующий день (сначала победитель европейских марафонов вылетел в гравий, а после помощи служб эвакуации нарушил правила, продолжив гонку, и был дисквалифицирован) не помешал екатеринбуржцу поправить свои дела в чемпионате России.

НАЗЛО НЕПОГОДЕ

В классе Туринг-Лайт наконец закончилась полоса неудач у Алексея Басова — чемпион мира заработал два серебра и стал самым успешным пилотом этапа! Его напарник Денис Булатов, выступающий на таком же Volkswagen Polo, пережил и взлеты, и падения: став только десятым в субботу, в воскресенье он реабилитировался, одержав победу в сложной гонке. Стабильность Андрея Масленникова и не подкачавший Ford Fiesta принесли пилоту коллектива Подмосковье Моторспорт третье место: тому способствовали бронза в субботу и завоеванное на последнем круге воскресной гонки пятое место.

Первенство СМП РСКГ Национальный Юниор вновь порадовало численностью и активностью молодых пилотов и пилотесс. Безоговорочным лидером стал пермяк Максим Корнилков (LADA Kalina, Goltsova Racing) — он собрал хет-трик, выиграв квалификацию, оба заезда и собрав бонусы за лучшие круги в гонках! Хорош был и Владислав Середенко (Volkswagen Polo, AKHMAT Racing), который стал вторым на этапе, заработав бронзу и серебро. И однозначно на домашней трассе блистал Рустам Фатхутдинов: пилот на седане Volkswagen Polo заработал очки за пятое место в субботу и второе в воскресенье, став бронзовым призером казанского этапа.

В зачете Супер-Продакшн пилоты устроили фантастическое шоу: обе гонки запомнились тройными авариями — а в воскресенье из тринадцати стартовавших до финиша доехали лишь пятеро! Однако для Артема Кабакова (Honda Civic, RHHCC Delphi Racing Team) этот уик-энд принес золото и серебро, которые сделали его лидером этапа. Михаил Митяев (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) стал третьим в субботу, выиграл в воскресенье (причем стартовав с последнего места!) — и оказался серебряным призером уик-энда. Ефим Гантмахер, даром что оба раза становился только пятым, по итогам двух гонок занял третью позицию.

Непогода не смутила ни пилотов, ни зрителей, которые встретились во время автограф-сессий. Почти 3 тысячи поклонников автоспорта, которые пришли в эти выходные на Kazan Ring, принимали активное участие в развлекательных программах, организованных командами и партнерами чемпионата. А обладателем нового автомобиля LADA Kalina Drive Active от LADA Sport ROSNEFT, стал житель Казани по имени Илья. Таким образом, традиция, по которой счастливчиками становятся жители регионов, в которые приезжает Российская серия кольцевых гонок, продолжилась и в Татарстане.

Положение пилотов СМП РСКГ после 4 этапов