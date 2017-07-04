Карякин подал заявку на участие в ралли «Дакар», несмотря на отсутствие спонсоров

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«Организаторы пошли мне навстречу и позволили внести лишь часть средств, в районе 300 тысяч рублей, чтобы подать заявку. Это и будет подтверждением участия. Мы в хороших отношениях с организаторами, они знают мою ситуацию», — сказал он.

Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. По словам спортсмена, одна лишь заявка стоит 1,5 млн рублей. Всего на участие в ралли- марафоне необходимо более 10 млн рублей. «Сейчас я заплачу 300 тысяч рублей, и если не найду спонсоров для участия, эта сумма сгорит», — отметил Карякин.

Болельщики Карякина в социальных сетях предлагают открыть счет, чтобы собрать средства. «Я очень благодарен тем, кто предлагает собрать средства, но проблема в том, что сумма огромная, и я не могу брать у людей такие деньги. Есть компании, которым нужна реклама, но они готовы вкладывать в прямую рекламу. Я пытаюсь объяснить им, что спонсировать гораздо выгоднее, но в России, к сожалению, не развита культура спонсорства», — подчеркнул гонщик.