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4 июля 2017, 9:37 | Авто/мото: Автоспорт | Sports.kz

Часть ралли «Шёлковый путь — 2017» пройдёт по трем областям Казахстана

Проведение части казахстанского этапа международного ралли «Шелковый путь-2017. Москва — Астана — Сиань» с участниками из 40 стран запланировано в трех областях Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Проведение части казахстанского этапа международного ралли Шелковый путь-2017. Москва — <span class=error>Астана</span> — <span class=error>Сиань</span> с участниками из 40 стран запланировано в трех областях Казахстана передаёт корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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В Павлодарском Прииртышье ралли пройдёт 12 июля по маршруту Экибастуз — Баянаульский район — Майский район. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта Павлодарской области.

Гоночный маршрут проложен по грунтовым, полевым, степным и пустынным дорогам. Как правило, трасса проходит по второстепенным дорогам, где отсутствует движение местного транспорта. В основном маршрут гонки обходит сельские населённые пункты и поселения, но на отдельных участках ралли всё же пройдёт вблизи населённых пунктов, пересекая асфальтированные дороги.

В международном состязании участвуют лучшие автогонщики со всего мира 150 легковых и грузовых автомобилей из 40 стран мира: 80 гоночных джипов, 30 гоночных грузовиков, 30 международных автомобилей «Пресса». Ралли будет сопровождаться шестью вертолётами безопасности.

Кроме Павлодарского Прииртышья, казахстанский этап международного авторалли «Шёлковый путь — 2017. Москва — Астана — Сиань» пройдёт по Акмолинской и Карагандинской областям.

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