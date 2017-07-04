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В Павлодарском Прииртышье ралли пройдёт 12 июля по маршруту Экибастуз — Баянаульский район — Майский район. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта Павлодарской области.

Гоночный маршрут проложен по грунтовым, полевым, степным и пустынным дорогам. Как правило, трасса проходит по второстепенным дорогам, где отсутствует движение местного транспорта. В основном маршрут гонки обходит сельские населённые пункты и поселения, но на отдельных участках ралли всё же пройдёт вблизи населённых пунктов, пересекая асфальтированные дороги.

В международном состязании участвуют лучшие автогонщики со всего мира 150 легковых и грузовых автомобилей из 40 стран мира: 80 гоночных джипов, 30 гоночных грузовиков, 30 международных автомобилей «Пресса». Ралли будет сопровождаться шестью вертолётами безопасности.

Кроме Павлодарского Прииртышья, казахстанский этап международного авторалли «Шёлковый путь — 2017. Москва — Астана — Сиань» пройдёт по Акмолинской и Карагандинской областям.