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30 июня 2017, 13:45 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» примут участие в ралли «Шелковый путь — 2017»

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» примут участие в ралли «Шелковый путь — 2017», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в одной из самых протяженных и трудных гонок примут опытные экипажи уже выступавшие на этих соревнованиях. Капитаном команды станет Сергей <span class=error>Вязович</span> которому будет помогать штурман Павел <span class=error>Гаранин</span> они получили 304-й номер гоночного автомобиля. Увеличить
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Участие в одной из самых протяженных и трудных гонок примут опытные экипажи, уже выступавшие на этих соревнованиях. Капитаном команды станет Сергей Вязович, которому будет помогать штурман Павел Гаранин, они получили 304-й номер гоночного автомобиля. Второй экипажах составили Александр Василевский и Дмитрий Вихренко (309-й). Третьим мазовским грузовиком будут управлять пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков (316-й).

На «Шелковом пути» будут представлены все сильнейшие команды и пилоты из команд «КАМАЗ-мастер», Iveco, Renault, Tatra. Около 20 грузовиков будут вести острую борьбу за попадание в тройку сильнейших.

«Ожидаем, что предстоящая гонка станет даже сложнее, чем “Дакар-2016”, где было немало переносов и отмен этапов из-за непогоды. Мазовская команда постарается показать результат не хуже прошлогодних. Все соперники хорошо знают друг друга, и конкуренция ожидается очень высокая», — отметил руководитель команды Сергей Вязович.

На ралли «Шелковый путь» в 2016 году все три белорусских экипажа вошли в десятку сильнейших гонки. Ралли-рейд «Шелковый путь — 2017» пройдет с 7 по 22 июля по территориям трех стран — России, Казахстана и Китая. Гонка приведет экипажи из Москвы в китайский город Сиань. Протяженность всего маршрута составит 9608 км, из которых 4089 км придется на спецучастки.

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