Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» примут участие в ралли «Шелковый путь — 2017»
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» примут участие в ралли «Шелковый путь — 2017», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Участие в одной из самых протяженных и трудных гонок примут опытные экипажи, уже выступавшие на этих соревнованиях. Капитаном команды станет Сергей Вязович, которому будет помогать штурман Павел Гаранин, они получили 304-й номер гоночного автомобиля. Второй экипажах составили Александр Василевский и Дмитрий Вихренко (309-й). Третьим мазовским грузовиком будут управлять пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков (316-й).
На «Шелковом пути» будут представлены все сильнейшие команды и пилоты из команд «КАМАЗ-мастер», Iveco, Renault, Tatra. Около 20 грузовиков будут вести острую борьбу за попадание в тройку сильнейших.
«Ожидаем, что предстоящая гонка станет даже сложнее, чем “Дакар-2016”, где было немало переносов и отмен этапов
На ралли «Шелковый путь» в 2016 году все три белорусских экипажа вошли в десятку сильнейших гонки.
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