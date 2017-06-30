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Участие в одной из самых протяженных и трудных гонок примут опытные экипажи, уже выступавшие на этих соревнованиях. Капитаном команды станет Сергей Вязович, которому будет помогать штурман Павел Гаранин, они получили 304-й номер гоночного автомобиля. Второй экипажах составили Александр Василевский и Дмитрий Вихренко (309-й). Третьим мазовским грузовиком будут управлять пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков (316-й).

На «Шелковом пути» будут представлены все сильнейшие команды и пилоты из команд «КАМАЗ-мастер», Iveco, Renault, Tatra. Около 20 грузовиков будут вести острую борьбу за попадание в тройку сильнейших.

«Ожидаем, что предстоящая гонка станет даже сложнее, чем “Дакар-2016”, где было немало переносов и отмен этапов из-за непогоды. Мазовская команда постарается показать результат не хуже прошлогодних. Все соперники хорошо знают друг друга, и конкуренция ожидается очень высокая», — отметил руководитель команды Сергей Вязович.