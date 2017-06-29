Чемпион «Дакара» Карякин намерен взять в долг 1,5 млн рублей для участия в ралли 2018 года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Победитель «Дакара» 2017 года в классе квадроциклов россиянин Сергей Карякин планирует одолжить порядка 1,5 млн рублей для подачи заявки на участие в
ралли-марафоне следующего года. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.
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«Сейчас я хочу подать заявку лично от себя, потому что срок их подачи истекает 15 июля. А команду мы можем зарегистрировать позднее. Чтобы меня приняли, регистрироваться необходимо прямо сейчас. Я как раз ищу средства, может быть, поговорю с отцом, он
По его словам, стоимость заявки составляет примерно 1,5 млн рублей. «Если регистрировать команду, получается примерно 1 млн рублей за человека, плюс необходимо зарегистрировать единицу техники. В этом году мы установили абсолютный рекорд, выиграв “Дакар” в команде из трех человек. Обычно команда состоит из 15−20 человек», — пояснил спортсмен.
Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать.
В январе 2017 года Карякин впервые в карьере стал победителем
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