Аркадий Дворкович протестировал спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер»
24 июня в гостях у команды «КАМАЗ-мастер» побывал заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.
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Руководитель команды Владимир Чагин показал высокому гостю машины, которым предстоит побороться за победу в
После заездов Аркадий Дворкович дал высокую оценку технологиям, применяемым в российских спортивных грузовиках, и пожелал успехов в трансконтинентальном марафоне Москва — Астана — Сиань, назвав членов экипажей «КАМАЗ-мастера» настоящими чемпионами.
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