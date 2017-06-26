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26 июня 2017, 11:51 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Аркадий Дворкович протестировал спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер»

24 июня в гостях у команды «КАМАЗ-мастер» побывал заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.

24 июня в гостях у команды <span class=error>КАМАЗ</span>-мастер побывал заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. Увеличить
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Руководитель команды Владимир Чагин показал высокому гостю машины, которым предстоит побороться за победу в ралли-марафоне «Шелковый путь — 2017», стартующем в Москве 7 июля. Ознакомившись с новыми техническими решениями и усовершенствованиями отдельных узлов и агрегатов автомобиля, Аркадий Дворкович поучаствовал в тестовом заезде в спортивном грузовике под управлением Эдуарда Николаева, а затем ещё и лично опробовал один из гоночных болидов на тренировочной трассе команды, сообщается в официальном пресс-релизе команды.

После заездов Аркадий Дворкович дал высокую оценку технологиям, применяемым в российских спортивных грузовиках, и пожелал успехов в трансконтинентальном марафоне Москва — Астана — Сиань, назвав членов экипажей «КАМАЗ-мастера» настоящими чемпионами.
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