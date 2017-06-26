Аркадий Дворкович протестировал спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер»

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Руководитель команды Владимир Чагин показал высокому гостю машины, которым предстоит побороться за победу в ралли-марафоне «Шелковый путь — 2017», стартующем в Москве 7 июля. Ознакомившись с новыми техническими решениями и усовершенствованиями отдельных узлов и агрегатов автомобиля, Аркадий Дворкович поучаствовал в тестовом заезде в спортивном грузовике под управлением Эдуарда Николаева, а затем ещё и лично опробовал один из гоночных болидов на тренировочной трассе команды, сообщается в официальном пресс-релизе команды.



После заездов Аркадий Дворкович дал высокую оценку технологиям, применяемым в российских спортивных грузовиках, и пожелал успехов в трансконтинентальном марафоне Москва — Астана — Сиань, назвав членов экипажей «КАМАЗ-мастера» настоящими чемпионами.