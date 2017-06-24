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https://sport.mail.ru/news/autosport/30178843/
24 июня 2017, 16:24 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Во время тренировки WTCC Коронель врезался в пожарную машину

Во время субботней тренировки этапа FIA WTCC на уличной трассе в португальском Вила Реале произошёл неприятный эпизод.

Голландский гонщик Том Коронель ошибся и вылетел с трассы. По непонятной причине зона вылета не была полностью огорожена, и в итоге автомобиль Коронеля врезался в припаркованную пожарную машину. К счастью, никто из участников ДТП не получил травм.

В чемпионате Коронель занимает 10-е место, имея на счету 31 очко после четырёх этапов.
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