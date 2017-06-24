Оруджев выиграл первую гонку Формулы V8 3.5 в Арагоне, Исаакян — второй
Россиянин Егор Оруджев выиграл первую серию Формулы V8 3.5 в Арагоне.
Вторым финишировал Матевос Исаакян. Третье место занял Альфонсо Селис.
Формула V8 3.5. Арагон. Первая гонка.
1. Егор Оруджев (SMP Racing by AVF)
2. Матевос Исаакян (SMP Racing by AVF) +13.134
3. Альфонсо Селис (Fortec Motorsports) +19.577
4. Рой Ниссани (RP Motorsport) +20.084
5. Рене Биндер (Lotus) +20.217
6. Константин Терещенко (Teo Martin Motorsport) +29.415
7. Ю Канамару (RP Motorsport) +37.911
8. Дамиано Фьораванти (RP Motorsport) +38.606
9. Диего Менчака (Fortec Motorsports) +38.946
10. Джузеппе Чиприани (Barone Rampante) +50.849.
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