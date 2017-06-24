Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Баку, Маркелов — 5-й, Сироткин — 10-й
Шарль Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Баку.
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Вторым финишировал Ник де Врис. Третье место занял Николас Латифи.
Россиянин Артём Маркелов стал пятым. Сергей Сироткин попал в аварию в конце гонки и не финишировал. Однако
Формула-2. Баку. Первая гонка.
1. Шарль Леклер (Prema Racing)
2. Ник де Врис (Rapax)
3. Николас Латифи (DAMS)
4. Оливер Роуленд (DAMS)
5. Артём Маркелов (RUSSIAN TIME)
6. Норман Нато (Pertamina Arden)
7. Джордан Кинг (MP Motorsport)
8. Ральф Бошунг (Campos Racing)
9. Серхио Канамасас (Trident)
10. Сергей Сироткин (ART Grand Prix).
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