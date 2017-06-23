От Леба до Мардеева: 10 главных звезд ралли-рейда «Шелковый путь»
Через 14 дней на Красной площади возьмет старт седьмое издание одного из самых протяженных и сложных
ралли-марафонов планеты — «Шелкового пути».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Грузовики и внедорожники преодолеют почти 10 тысяч километров по территории трех стран, проедут из Европы в Азию через Россию, Казахстан и Китай, финишировав в древней столице Поднебесной — в городе Сиань.
«Советский спорт» представляет десять главных звезд предстоящей гонки — пилотов, между которыми наверняка и развернется борьба за победу.
Стефан Петерансель
Если у
Эдуард Николаев
Сильнейшая команда XXI века в зачете грузовиков в
Нассер
В прошлом году катарский гонщик Нассер
Жерар Де Рой
Главный конкурент наших КАМАЗов в последние годы — голландский пилот Жерар Де Рой. На «Шелковый путь» он привезет целую команду в составе трех экипажей. Но самым опасным, конечно, будет его новый автомобиль IVECO. Полгода назад, на «Дакаре», Де Рой был лишь третьим, уступив двум КАМАЗам. Теперь он попытается взять реванш на родной для российских грузовиков территории.
Себастьен Леб
Еще один французский гонщик, выступающий за команду Peugeot — Себастьен Леб. Правда, словосочетание «еще один» вряд ли применимо к человеку, который девять раз становился чемпионом мира по ралли. Но одно дело — побеждать в классическом ралли, и совсем другое — успешно выступать в
Айрат Мардеев
В 2017 году на «Дакар» в качестве главной звезды в составе команды «КАМАЗ-мастер» отправлялся Айрат Мардеев. Однако технические неполадки не позволили талантливому пилоту подняться на подиум. Зато на старт «Шелкового пути» он выйдет в ранге действующего чемпиона. Прошлогодняя победа стала для Айрата второй. Впервые он выиграл в 2012 году. Теперь Мардеев постарается стать первым трехкратным победителем «Шелкового пути».
Сириль Депре
В классе внедорожников свой титул будет отстаивать француз Сириль Депре. Прошлогодняя победа стала первым серьезным достижением за рулем внедорожника пятикратного победителя «Дакара» в зачете мотоциклов. Теперь у Сириля будет шанс доказать, что выиграл он не случайно. Депре — еще один представитель Peugeot в нашем рейтинге — настоящая команда мечты.
Алеш Лопрайс
Алеш Лопрайс — единственный иностранец за рулем грузовика, которому покорилось первое место в
Владимир Васильев
Свои люди у нас есть не только в зачете грузовиков. Владимир Васильев — самый титулованный российский гонщик в зачете внедорожников. Он — победитель Кубка мира по
Жиниэль де Вильерс
За победу Васильеву предстоит побороться в том числе и с известным южноафриканским гонщиком Жиниэлем де Вильерсом. Его, наверное, можно назвать одним из главных неудачников
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter