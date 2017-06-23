Леклер выиграл квалификацию Ф-2 в Монако, Сироткин-17-й

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин получил новую визу и отправляется в США для участия в десятом этапе американской серии Indycar, который пройдет в городе Элхарт- Лейк (штат Висконсин) на трассе Road America. Об этом россиянин сообщил на своей официальной странице в Twitter.