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23 июня 2017, 16:14 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Леклер выиграл квалификацию Ф-2 в Монако, Сироткин-17-й

В Монако состоялась квалификация Формулы-2, по итогам которой право стартовать с поул-позишн завоевал пилот команды «Према» Шарль Леклер.

Второй результат продемонстрировал гонщик «АРТ» Нобухару Мацусита, а замкнул первую тройку Николя Латифи из «ДАМС».

Российский гонщик Артёмс Марекелов из Russuian Time стал пятым. Другой россиян, Сергей Сироткин, выступающий за «АРТ» показал 17-й результат.

Формула-2. Монако. 23 июня. Квалификация.
1. Шарль Леклер (Prema Racing) — 1:52.129
2. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +0.568
3. Николя Латифи (DAMS) +0.736
4. Ник де Врис (Rapax) +0.889
5. Артём Маркелов (RUSSIAN TIME) +1.006
6. Антонио Фуоко (Prema Racing) +1.091
7. Джонни Чекотто-младший (Rapax) +1.184
8. Серджио Канамасас (Trident) +1.225
9. Олливер Роуленд (DAMS) +1.350
10. Робер Визою (Campos Racing) +1.541

17. Сергей Сироткин (ART Grand Prix) +2.255.
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