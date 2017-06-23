Российский гонщик Алешин решил проблемы с визой и примет участие в этапе Indycar в США
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин получил новую визу и отправляется в США для участия в десятом этапе американской серии Indycar, который пройдет в городе Элхарт- Лейк (штат Висконсин) на трассе Road America. Об этом россиянин сообщил на своей официальной странице в Twitter.
Алешин на прошлой неделе (
«Пришлось подождать, пока проставят новую визу, но все хорошо, сейчас я вылетаю в США, чтобы вернуться за руль моей #7 на Роуд Америка!» — написал Алешин.
Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место на этапе, также он один раз выиграл квалификацию.
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