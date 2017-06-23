Российский гонщик Алешин решил проблемы с визой и примет участие в этапе Indycar в США

Алешин на прошлой неделе ( 17—18 июня ) выступил в гонке «24 часа Ле-Мана» и до сих пор находится во Франции. Ранее пресс-служба команды сообщила, что Алешин из-за иммиграционных проблем не может вылететь из Франции в США и пропустит пятничную практику этапа.

«Пришлось подождать, пока проставят новую визу, но все хорошо, сейчас я вылетаю в США, чтобы вернуться за руль моей #7 на Роуд Америка!» — написал Алешин.

Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место на этапе, также он один раз выиграл квалификацию.