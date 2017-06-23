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23 июня 2017, 15:50 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Российский гонщик Алешин решил проблемы с визой и примет участие в этапе Indycar в США

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин получил новую визу и отправляется в США для участия в десятом этапе американской серии Indycar, который пройдет в городе Элхарт- Лейк (штат Висконсин) на трассе Road America. Об этом россиянин сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Алешин на прошлой неделе (17—18 июня) выступил в гонке «24 часа Ле-Мана» и до сих пор находится во Франции. Ранее пресс-служба команды сообщила, что Алешин из-за иммиграционных проблем не может вылететь из Франции в США и пропустит пятничную практику этапа.

«Пришлось подождать, пока проставят новую визу, но все хорошо, сейчас я вылетаю в США, чтобы вернуться за руль моей #7 на Роуд Америка!» — написал Алешин.

Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место на этапе, также он один раз выиграл квалификацию.
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