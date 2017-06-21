Почти сто машин на «Нижегородском кольце»

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Этап стал самым массовым в истории чемпионата — на старт в пяти кузовных классах СМП РСКГ и монокубке Legends вышли 96 автомобилей. При этом пилоты подарили зрителям дюжину захватывающих гонок и немало сюрпризов.

ПРЕДСКАЗУЕМЫ ПОБЕДЫ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ АВАРИИ.

В самом быстром и престижном классе «Туринг» страсти начали бурлить еще накануне стартов. Стало известно, что действующий чемпион Дмитрий Брагин пересядет с Audi RS3 на SEAT Leon: немецкий автомобиль за прошлые победы Дмитрия нагрузили «марочным балластом». В первой гонке соперники не пустили действующего обладателя титула на пьедестал, и тогда Брагин пошел на тактическую хитрость — сам сбросил темп и финишировал седьмым.

Это позволило ему в воскресенье стартовать без весового гандикапа и с первого ряда, как положено по правилу реверса. Расчет оказался верным: тольяттинец лидировал от старта до финиша, второе место в этой гонке досталось Виталию Дудину, третье — Климу Гаврилову. Главный соперник Брагина — Алексей Дудукало — смог стать только восьмым, и еще больше отстал в общем зачете.

В классе «Супер-продакшн» главным героем этапа стал Максим Чернев на Subaru BRZ — никто не смог помешать екатеринбуржцу вновь оказаться недосягаемым для преследователей. Второе и третье места в воскресной гонке Михаила Митяева и Владислава Незванкина из LADA Sport ROSNEFT всего лишь не позволили разрыву превратиться в пропасть.

Заезды «Туринг-Лайт» на «Нижегородском кольце» оказались богаты на странные аварии: чего только стоит столкновение Владимира Атоева и Дениса Булатова в воскресенье — тем более удивительное, что оба опытных пилота SMP Racing раньше успешно выступали в европейских «Формулах» и приучены избегать контактов, способных повредить хрупкие машины с открытыми колесами. А сход Алексея Басова продолжил череду неудач, преследующую чемпиона мира с самого начала сезона.

ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА.

Зато первое место Ильсура Ахметвалеева, завоеванное в том же воскресном заезде, наглядно подтверждает: начав заниматься автоспортом в зрелом возрасте, можно добиться успехов. Серебро Андрея Радошнова также подтверждает эту теорию, а бронза Тимура Богуславского говорит о том, что и юным новичкам найдется место на пьедестале.

В зачете «Национальный» воскресенье стало днем разочарований для поклонников марки LADA: все призовые места расписали между собой пилоты на Kia Rio. Дебютант СМП РСКГ Игорь Львов стал лучшим, опередив Айдара Нуриева и Романа Агошкова. Не обошлось и без зрелищных столкновений — из 31 гонщика, вышедшего на старт, клетчатый флаг увидели только 24.

А в первенстве СМП РСКГ класса «Национальный Юниор» страсти продолжили бушевать и после финиша: воскресный заезд первым закончил Владислав Середенко из команды AKHMAT Racing, вслед за которым приехали Антон Гавриченков и Максим Корнилков. Но, как и накануне, излишняя горячность юношей на трассе привела к строгим взысканиям со стороны судей: Корнилкова оштрафовали за фальстарт, Гавриченкова — за контакт с Кириллом Хаврониным, повлекшим аварию с участием Ирины Сидорковой и Рустама Фатхудинова. В итоге Середенко сохранил кубок победителя, а вот награды за второе и третье места достались Артему Лякину и Никите Александрову.

В гонке серии Legends также кипела нешуточная борьба. Лучшим из девяти участников стал пилот СМП РСКГ Максим Чернев, второй результат у Алексея Хаирова, третьим финишировал еще один участник СМП РСКГ Дмитрий Добровольский.

Словом, уик-энд вышел увлекательным, не зря за его ходом следили сразу две с половиной тысячи зрителей. А среди почетных гостей гонок в Нижнем Новгороде были глава Волжского автозавода Николя Мор, который вместе с президентом программы SMP Racing Дмитрием Саморуковым и руководителем СМП РСКГ Олегом Петриковым награждал призеров гонок, и главный дизайнер компании Стив Маттин, принимавший участие в создании гоночного седана LADA Vesta 1.6T для класса «Супер-продакшн».

Четвертый этап СМП РСКГ пройдет с 1 по 2 июля на автодроме «Казань Ринг».

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